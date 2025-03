Touroll dévoile le B2 et le S2, deux nouveaux vélos électriques très intéressants

Le weekend de Pâques approche, comme les ponts du mois de mai, propices à savourer quelques jours de repos bien mérités ! Que ferez-vous de ces congés printaniers ? Je vous propose de petites balades à vélos, qui seront des plus agréables grâce à deux nouveaux vélos électriques qui arrivent sur le marché. En effet, la marque Touroll frappe fort avec le lancement de deux nouveaux vélos électriques, affichés à des prix imbattables grâce à une réduction temporaire ! Si vous cherchez un vélo urbain confortable et élégant, le Touroll B2 City Step-Thru est fait pour vous. Et si vous êtes plutôt aventurier, le Touroll S2, un vélo électrique pliable à gros pneus, pourrait bien vous séduire.

La marque Touroll propose deux nouveaux vélos électriques.

Le Touroll B2 City Step-Thru

Le Touroll S2

Personnellement, j'opterai pour le B2 City, car l'idée du vélo pliable ne me fait pas rêver, mais tous les goûts sont dans la nature. Votre choix sera le bon, je vous invite maintenant à découvrir chacun d'eux en détail.

Présentation du Touroll B2 City Step-Thru : le vélo électrique, urbain, élégant et performant

Le Touroll B2 City Step-Thru est un vélo conçu pour les trajets urbains et les balades agréables. Son cadre rétro et élégant, inspiré des vélos classiques, apporte une touche de sophistication à vos déplacements. Il s’adresse en particulier aux amateurs de confort et de style, recherchant une solution de mobilité pratique et esthétique. Grâce à son cadre bas, il s’enjambe facilement, idéal pour les déplacements quotidiens en ville et accessible à tous, quelle que soit la tenue portée. Son ergonomie bien pensée assure une posture droite et détendue, parfaite pour les longues promenades comme pour les trajets domicile-travail.

Pourquoi choisir le Touroll B2 ?

Autonomie généreuse : avec sa batterie 36 V 15.6 Ah, il offre jusqu’à 100 km d’autonomie sur une seule charge .

. Sécurité maximale : il est équipé d’un système de freinage à disque avec coupure moteur, pour des arrêts instantanés et sécurisés.

Un moteur puissant et fluide : son moteur 250W avec 50 Nm de couple assure une assistance douce et efficace, même en montée.

Confort de conduite : son cadre bas, ses pneus 26 pouces et sa position de conduite ergonomique en font un vélo agréable à piloter.

Polyvalence : grâce à sa transmission Shimano 7 vitesses, il s’adapte à toutes les situations, des rues plates aux petites côtes.

Praticité au quotidien : il possède un porte-bagages robuste et un éclairage avant et arrière conforme aux normes européennes.

En bref, le Touroll B2 City Step-Thru est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent un vélo électrique confortable et élégant pour la ville.

Présentation du Touroll S2 : le vélo pliable à gros pneus prêt pour l’aventure

Vous cherchez un vélo électrique tout-terrain, capable d’affronter les chemins accidentés, le sable ou même la neige ? Le Touroll S2 est fait pour vous. Avec ses gros pneus 20 × 4.0 pouces, il garantit une adhérence et une stabilité exceptionnelles sur tous types de terrains. Que ce soit sur des sentiers forestiers, des routes accidentées ou des plages sablonneuses, il procure une expérience de conduite fluide et agréable. Et, en plus, il est pliable, ce qui le rend ultra-pratique. Il se glisse facilement dans le coffre d’une voiture, dans un camping-car ou dans un petit espace de rangement. Cette caractéristique en fait un compagnon parfait pour les amateurs de voyages, qui souhaitent emporter leur vélo partout avec eux, sans encombrement. Son cadre robuste, allié à une conception ergonomique, permet une prise en main rapide et confortable, même pour ceux qui ne sont pas habitués aux vélos électriques tout-terrain.

Les points forts du Touroll S2

Un moteur puissant : son moteur développe 650W en crête avec un couple de 55 Nm, ce qui le rend parfait pour les montées et les terrains accidentés.

Une autonomie impressionnante : grâce à sa batterie 48 V 15 Ah, il peut parcourir jusqu’à 150 km en mode assistance.

Suspension avant : avec une fourche suspendue de 80 mm de débattement, il absorbe les chocs et améliore le confort sur les terrains irréguliers.

sur les terrains irréguliers. Freinage réactif : son système de freinage à disque avec coupure moteur assure un arrêt net et sécurisé, quelles que soient les conditions.

5 niveaux d’assistance : ajustez votre vitesse de 12 à 25 km/h selon vos besoins.

Affichage LCD et éclairage LED : le grand écran LCD permet de suivre toutes les informations utiles, et l’éclairage avant et arrière homologué garantit une bonne visibilité de nuit.

Facile à ranger et transporter : son cadre pliable permet de le stocker sans encombrer l’espace

