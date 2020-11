Vélo électrique : Ducati dévoile ses nouveaux vélos (et ils sont toujours aussi beaux)

La firme basée à Bologne, en Italie, a fait son entrée sur le marché des vélos électriques il y a environ deux ans. Son premier modèle, le MIG-RR, avait été développé en partenariat avec Thok E-bikes. L’été dernier, Ducati a poursuivi l’expérience en annonçant l’e-Scrambler, un VAE pensé davantage pour une utilisation urbaine.

Des trottinettes et des vélos pliables ont été également présentés durant la même occasion. Consciente de l’importance du fait de miser continuellement sur l’innovation, l’entreprise vient de dévoiler la mise à jour de ses gammes pour 2021. Trois nouveaux VAE ont ainsi été annoncés : le TK-01RR et les nouveaux e-Scrambler et MIG-S.

TK-01RRu

Le TK-01RR prend le relais du MIG-RR. Il s’agit d’un VTT assisté électriquement. La performance sera apparemment au rendez-vous avec ce modèle puisque Ducati annonce l’intégration du nouveau moteur Shimano EP8. Il faut savoir que malgré son poids de seulement 2,6 kg, ce dernier développe un couple maximal de 85 Nm. Grâce à une application dédiée (Shimano E-tube Project App), le cycliste pourra même personnaliser ce couple.

Le cadre de ce VTT à assistance électrique de Ducati comporte par ailleurs une batterie de 630 Wh. Selon les données techniques publiées par la firme, le TK-01RR bénéficie d’une transmission à 12 rapports. Le freinage est assuré par des freins Shimano XT à 4 pistons. Pour la suspension, le constructeur a prévu une fourche RXF 38 réglable et un amortisseur TTX débattant sur 170 mm.

Le MIG-S et l’e-Scrambler se mettent à jour

Afin de mieux répondre aux exigences des acheteurs, le MIG-S et l’e-Scrambler ont fait l’objet d’une mise à jour. Concernant la nouvelle version du MIG-S, elle se dote d’un moteur Shimano Steps E8000 et d’une nouvelle batterie. Cette dernière améliorerait l’autonomie d’environ 26 %. Le cadre a bénéficié d’une attention particulière pour garantir un meilleur confort et une meilleure maniabilité. Aucune retouche n’a cependant été faite sur le reste de l’équipement.

De son côté, le nouvel e-Scrambler diffère principalement de la gamme précédente par l’ajout d’un nouveau coloris gris mat en plus du jaune. En ce qui concerne les prix et la disponibilité, sachez que le Ducati TK-01RR sera mis en vente à partir de février 2021 au prix de 6990 euros. Le MIG-S (2021) sera quant à lui facturé 4890 € et débarquera sur le marché en janvier prochain. Enfin, l’e-Scrambler est déjà disponible au prix de 3690 €.