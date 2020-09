Vélo électrique : oubliez le Steps e8000, le kit moteur Shimano EP8 arrive !

Après nous avoir fait patienter pendant un certain moment, Shimano a finalement dévoilé l’EP8. Le moins qu’on puisse dire, c’est que grâce à ses caractéristiques techniques et à son design, cette nouvelle référence de la firme japonaise n’a pas à rougir face à la concurrence.

On pense entre autres à ses rivaux de chez Bosch, Yamaha ou encore BMZ. Evolution du Steps e8000, le Shimano EP8 promet des progrès significatifs tout en gardant le principal atout de son prédécesseur, à savoir, une assistance au pédalage particulièrement douce.

Beaucoup plus léger que la génération précédente

Shimano a mis l’accent sur la puissance, le poids ainsi que le volet logiciel. La qualité du pédalage et la gestion thermique figurent aussi parmi les points auxquels la société a porté une attention particulière. En ce qui concerne notamment le poids, le nouveau système pèse 300g de moins que son devancier. En effet, il affiche 2,6 kg sur la balance. Cette baisse d’environ 10 % est rendue possible par l’utilisation du magnésium.

Un matériau qui permet également de garder le moteur plus frais. Shimano promet une facilité d’installation de l’EP8 aux modèles de VTT existants grâce à des points d’ancrage identiques à ceux du modèle précédent. La garde au sol a en outre été optimisée afin de s’assurer que la pédale ne risque pas de heurter le sol.

Crédit photo : Shimano

Plus puissant que le Steps e8000, le nouveau moteur possède un couple de 85 Nm, soit 15 Nm de plus. Une amélioration qui sera sans aucun doute la bienvenue, d’autant qu’à cela s’ajoute une réduction des frottements. Grâce à l’utilisation de roues dentées plus efficaces, Shimano annonce un niveau de bruit nettement inférieur ainsi que 36 % de friction en moins. Cela a du sens, car non seulement le pilote pourra pédaler facilement à grande vitesse, mais son vélo à assistance électrique gagnera aussi en autonomie.

Un accent sur les fonctionnalités

Il est intéressant de noter que le nouveau moteur Shimano s’accompagne de deux batteries de 504 Wh et de 630 Wh. Sa puissance nominale est quant à elle de 250 W (500 W en crête). Les trois modes d’assistance ECO / TRAIL / BOOST sont toujours au rendez-vous. Cependant, grâce à l’application mobile E-Tube Project, on dispose désormais de réglages permettant de personnaliser le couple entre 20 Nm et 85 Nm. Il est également possible de paramétrer la sensibilité de l’assistance.

Sur le papier, le Shimano EP8 s’annonce donc très prometteur. Reste à savoir s’il sera en mesure de répondre aux besoins des vététistes qui, rappelons-le, disposent d’une myriade d’offres devant eux.