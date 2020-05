CYC X1-Pro GEN2, un kit de conversion (5000W) qui permet d’atteindre les 80 km/h… à vélo !

Transformer son vélo classique en vélo électrique et désormais possible et il existe de nombreux kits qui le permettent. Encore faut il pouvoir choisir la bonne solution tant les offres se multiplient sur ce marché très porteur. Cependant ces modifications sont encadrées par la loi et il convient de de se renseigner avant…

Transformer votre vélo en VAE est possible à condition qu’il ne puisse pas dépasser les 25 km/h après installation du kit… Sinon il deviendra un speedbike et sera assimilé à un engin interdit sur les pistes cyclables. Avec le kit CYC X1-Pro vous pourriez même le transformer en scooter électrique mais ce n’est pas sans risque…

Votre vélo va devenir une bête de course

Ce kit de transformation pourrait faire passer votre vélo classique à un véhicule électrique pouvant atteindre les 80 km/h ! Ce kit CYC X1 PRO n’entre pas vraiment dans la catégorie des VAE puisque la puissance développée de 600 W par le moteur le transformera en un véhicule électrique certes, mais soumis aux mêmes règles que les scooters électriques. Le port du casque et l’immatriculation seront donc obligatoire et les pistes cyclables interdites. Rien n’interdit de faire évoluer son vélo mais il faut en amont se renseigner sur le cadre légal existant.

Le kit de transformation proposé par CYC (Hong-Kong) pèse 3.5 kg et se monte sur le tube inférieur de votre vélo. Il fournit alors l’assistance progressive en intégrant un pédalier dédié et des capteurs de puissance. Il faudra également équipé le vélo d’une batterie suffisamment puissante pour ce type de moteur. Le kit CYC est compatible avec tous types de batteries entre 36 et 72 V.

Crédit photo : cycmotor.com

Attention si vous décidez d’opter pour ce type de kit votre vélo n’en sera plus vraiment un et vous devrez donc l’assurer, porter un casque et des équipements de sécurité adaptés. Sinon vous pouvez choisir d’investir dans un scooter électrique…. À vous de voir…