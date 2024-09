Test et prise en main du Lankeleisi X3000 Max, un vélo électrique surpuissant à 2 moteurs ( 2000 W)

Vous l’ignorez peut-être, mais je suis un grand adepte des longues balades à vélo, et la région dans laquelle je vis, la Bourgogne, s’y prête à merveille. La nature, les vallons et les vignes m’offrent des lieux magiques pour m’adonner à l’une de mes passions. Cependant, je préfère de loin, les balades à vélo électrique, qu’en pédalant comme un forcené, je dois bien vous l’avouer. Pour satisfaire ce loisir, j’ai eu l’occasion de tester, une petite bête de technologie, puissante, confortable, et en totale sécurité. Cette bête de course, je vous la présente immédiatement, c’est le Lankeleisi X3000 Max. Un vélo électrique à double moteur de 2000 W. Affiché à 2 199 € sur le site de la marque Lankeleisi, il s’agit d’un modèle conçu pour les amateurs de sensations fortes et d’aventure. J’ai eu la chance de le tester et autant vous dire que ce vélo décoiffe ! Voici mon retour d’expérience après plusieurs jours d’utilisation, où j’ai exploré tout ce qu’il avait à m’offrir.

Déballage et montage

Attendez-vous à recevoir un énorme et lourd carton le jour de la livraison. Je vous conseille fortement de faire le montage à deux. Le vélo et ses accessoires sont parfaitement protégés avec des colliers de serrages, du rembourrage et du papier de soie.

Le vélo est prémonté, mais vous devrez quand même « mettre la main à la pâte ». Vous devrez, en effet, fixer les deux pédales, le guidon, la selle ainsi que la roue avant. Ce dernier est livré avec une petite pompe de gonflage, une notice, un antivol d’opportunité, un chargeur et tous les outils pour le monter. Comptez environ quinzaine de minutes pour le montage et les différents réglages.

Design et caractéristiques générales

Comme toujours, lorsque je teste un produit, c’est d’abord le visuel que je juge. Pour le vélo électrique Lankeleisi X3000 Max, il affiche d’emblée un look robuste et sportif. De son design se dégage un sentiment de sécurité et de confort. Par exemple, les pneus, des Chaoyang 20 × 4.0 pouces, me promettent de pouvoir affronter n’importe quel type de terrain, qu’il s’agisse de chemins forestiers accidentés ou de routes urbaines. Je me suis également longuement arrêté sur le fait qu’il soit pliable.

Oui, vous avez bien lu, ce vélo tout-terrain se plie facilement à partir de la poignée prévue à cet effet au centre du cadre, ce qui réduit considérablement son encombrement. Je pourrais donc le glisser dans mon coffre pour atteindre mon terrain de jeu, situé à plusieurs kilomètres de mon domicile. Enfin, le porte-bagage a aussi attiré mon attention : large et robuste, je pourrais peut-être tenter l’aventure avec mon chien, ou avec un ami qui m’accompagnerai. Cela dit, je peux aussi prévoir une caisse, pour un pique-nique dans la Nature, le porte-bagage étant parfaitement adapté.

Performance : un double moteur puissant de 2000 W

Une fois le design étudié, je me suis intéressé à ses caractéristiques techniques évidemment, le mieux étant de partir à l’aventure pour confirmer ce que je pensais en lisant le descriptif ! Et, je n’ai pas été déçu. La vraie magie de ce vélo réside dans ses deux moteurs de 1000 W, chacun placé à l’avant et à l’arrière. Avec cette configuration, le vélo déploie une puissance totale de 2000 W, ce qui permet de gravir des pentes de 40 degrés sans effort. Lors de mes tests, j’ai été impressionné par sa capacité à affronter des montées raides avec une aisance déconcertante.

Le couple maximal atteint 95 Nm, garantissant une réactivité et une accélération remarquables. J’ai testé le mode électrique pur, et le mode en assistance au pédalage, et les deux procurent des performances constantes. Sur terrain privé, muni d’un casque, j’ai même pu atteindre la vitesse maximale de 51 km/h, ce qui est bien au-delà de ce que j’avais anticipé.

Quid de l’autonomie du vélo électrique Lankeleisi X3000 Max ?

Pour tester l’autonomie, je me suis lancé dans une longue sortie, en prévenant tout de même, un ami, que j’ignorais si le vélo allait me ramener à bon port ! Pour votre gouverne, le vélo est alimenté par une batterie Samsung 48 V 20 Ah, qui utilise des cellules 21700 pour optimiser la capacité. Le fabricant annonce une autonomie allant de 70 à 130 km par charge, selon que vous utilisiez le mode assistance ou le mode électrique pur. Personnellement, j’ai fait plusieurs sorties de plus de 40 km (au total) en mode assistance et full électrique, et la batterie avait encore de la réserve.

Le temps de recharge complet est d’environ 6 à 8 heures, ce qui est assez standard pour ce type de capacité. Et, je n’ai pas eu besoin de mon ami pour venir me récupérer, je n’ai jamais été à court de batterie. D’ailleurs, grâce à l’écran LCD, j’ai pu suivre en temps réel certaines informations, comme le niveau de la batterie, la vitesse et le kilométrage. Soit dit en passant, cet écran est l’un des meilleurs que j’ai vus sur un vélo électrique, avec une lisibilité parfaite même en plein soleil. Il fournit des données complètes comme la vitesse actuelle, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, et bien sûr, l’autonomie restante.

Le confort n’est pas en reste !

Le confort est un point essentiel pour un vélo tout-terrain, et le X3000 Max ne déçoit pas. Son siège ergonomique propose un excellent maintien même sur de longues distances. Je l’ai trouvé particulièrement agréable lors de mes trajets de plus de deux heures. Les pneus larges, combinés au système de suspension, absorbent efficacement les irrégularités du terrain, rendant la conduite fluide même sur des chemins cahoteux. Quant au système de suspension, il est constitué d’une fourche hydraulique surdimensionnée à double épaulement avec un débattement de 120 mm en compression. Cela, couplé à un amortisseur arrière de 650 lbs, garantit une excellente absorption des chocs. Lors de mes tests sur des sentiers accidentés, le vélo s’est comporté avec brio, offrant une stabilité et un confort impressionnants.

La sécurité, un point essentiel qui n’a pas été oublié par la marque

Là encore, j’ai été agréablement surpris par ce vélo, car en matière de sécurité, le Lankeleisi X3000 Max est très bien équipé. Les freins hydrauliques, beaucoup plus réactifs que des freins mécaniques, permettent de s’arrêter rapidement, même à grande vitesse. J’ai testé ces freins dans plusieurs situations, et ils procurent une grande précision et un contrôle total, que ce soit pour des arrêts brusques en descente ou à vitesse élevée. Quant à l’éclairage, il se dote d’un phare LED ultra-lumineux de 4,5 pouces, ce qui est également un atout pour les sorties nocturnes. Avec ses 780 lumens, il éclaire efficacement la route et assure une visibilité optimale. J’ai aussi particulièrement apprécié le klaxon électronique intégré de 95 dB, qui permet d’alerter facilement les piétons. Enfin, le feu arrière 48 V assure une bonne visibilité dans les situations de faible éclairage, augmentant encore la sécurité du cycliste.

La transmission au top du top !

Le dérailleur Shimano à sept vitesses est un autre point fort de ce vélo. Il permet d’adapter aisément la vitesse selon le terrain. Grâce à l’assistance au pédalage, on peut rapidement changer de vitesse pour affronter des montées ou prendre de la vitesse sur terrain plat. Les différents rapports permettent d’ajuster le niveau d’effort et d’optimiser l’autonomie de la batterie. Personnellement, je n’ai rencontré aucun problème lors des changements de vitesse, et l’ensemble fonctionne à merveille même dans des conditions difficiles.

Ma conclusion

Vous l’aurez compris, le test en conditions réelles n’a fait que confirmer, mes premières impressions lors du déballage. Verdict : une bête tout-terrain En résumé, le Lankeleisi X3000 Max est un vélo électrique tout-terrain impressionnant. Sa puissance de 2000 W, son autonomie généreuse et son confort de conduite en font un choix parfait pour ceux qui cherchent à allier performance et plaisir.

Grâce à ses moteurs puissants, sa batterie durable et ses fonctionnalités bien pensées comme le pliage et les freins hydrauliques, ce vélo est adapté aussi bien aux aventuriers qu’aux trajets urbains. Son prix de 2 199 € est certes un investissement, mais au vu de la qualité et des caractéristiques proposées, c’est un rapport qualité-prix plus que justifié. Si vous êtes un passionné de tout-terrain ou que vous cherchez un vélo électrique performant et polyvalent, je ne peux que vous recommander le Lankeleisi X3000 Max. Attention, la législation française interdit l’utilisation de vélo dépassant les 25 km/h, si vous souhaitez l’utiliser à pleine puissance, son utilisation devra impérativement se faire sur un terrain ou des chemins privés.

Les plus

Un design agressif

Deux moteurs puissants

Un éclairage puissant

Un vélo endurant

Pliable

Les moins

Non homologué EU

