Pour la rentrée scolaire, Eleglide lance 4 promotions complètement folles sur ses vélos électriques

Les vacances se terminent, mais vous envisagez peut-être de les prolonger avec de belles balades à vélo ? Les Jeux olympiques vous ont donné des idées de vous remettre au sport, mais sans vous trop vous fatiguer ? Je vous invite à découvrir les vélos électriques des marques Eleglide et Touroll, tous en promotion jusqu’au 4 septembre inclus. Tous adaptés à des chemins escarpés comme à des déplacements urbains, ils sauront vous convaincre d’abandonner votre voiture ou les transports en commun. Présentation

Le vélo électrique Eleglide M2 (29″ + 27″) E-MTB

Le vélo électrique Eleglide M2 (29″ + 27″) E-MTB s’équipe d’un moteur sans balais de 250 W qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, idéal pour les trajets en ville ou les aventures tout-terrain. Grâce à sa batterie de 15 Ah, il peut parcourir jusqu’à 125 km en mode assistance, offrant ainsi une autonomie remarquable. Ses pneus larges de 27,5″ x 2,35″ garantissent une excellente traction, assurant une conduite stable même sur des terrains irréguliers. Le vélo est équipé d’une suspension hydraulique pour absorber les chocs, ainsi que de freins à disque hydrauliques pour un freinage efficace et sécurisé. De plus, toutes ces fonctionnalités peuvent être contrôlées via une application mobile. Le vélo électrique Eleglide M2 est au prix de 779 € (27’’) au lieu de 899 €, et le modèle 29’’ est au prix de 799 € au lieu de 919 € en cliquant sur ce lien.

Le vélo électrique Eleglide T1 ST Trekking E-bike

Le vélo électrique Eleglide T1 ST Trekking E-bike est spécialement conçu pour des sorties de moyenne à longue distance, avec une intensité modérée, pouvant atteindre environ 100 km d’autonomie. Il présente un cadre bas, qui le rend facilement accessible et lui autorise tous les types de terrains. Néanmoins, ses pneus légers sont plus adaptés aux déplacements en ville, y compris sur les surfaces pavées. Pour la sécurité, un phare lumineux assure une visibilité claire lors des trajets nocturnes. Enfin, si vos balades devaient s’éterniser, il s’équipe d’un porte-bagage pour transporter le pique-nique et épargner votre dos. Le vélo électrique Eleglide T1 ST Trekking E-bike est au prix de 879 € au lieu de 999 € en cliquant sur ce lien.

Le vélo électrique Eleglide T1 Trekking E-bike

Le vélo électrique Eleglide T1 Trekking E-bike est idéal pour les trajets de moyenne à longue distance avec une autonomie d’approximativement 100 km. Ce modèle procure la possibilité d’installer des sacoches sur le porte-bagages arrière, pour transporter ce qui vous serait nécessaire lors de vos randonnées. Si je le compare au T1 Step-thru, qui le remplace, il dispose de pneus plus épais, pour une meilleure stabilité et plus d’adhérence, notamment sur des terrains plus variés. Bien entendu, il s’équipe également d’un phare pour vos randonnées nocturnes. Le vélo électrique Eleglide T1 Trekking E-bike est au prix de 829 € au lieu de 949 € en cliquant sur ce lien.

Le vélo électrique Touroll U1 E-MTB

Le vélo électrique Touroll U1 E-MTB sera le dernier de cette présentation, il s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir le vélo électrique en toute sécurité. Avec une autonomie de 65 km en mode assistance, vous aurez tout le loisir de découvrir votre région. Côté moteur, il présente un couple de 45 N.M et un angle de montée maximal de 15°, ce vélo est idéal pour affronter des pentes et des terrains accidentés avec facilité. Équipé de pneus CST robustes, il assure une excellente adhérence et stabilité. La transmission Shimano à 21 vitesses (avec 3 plateaux avant et 7 vitesses arrière) afin de s’adapter à toutes les situations.

De plus, sa suspension mécanique avec un débattement de 80 mm garantit un confort optimal, même sur les sentiers les plus irréguliers. Côté sécurité, il est doté de freins à disque complétés par un frein électrique, garantissant un contrôle précis et une puissance de freinage efficace. Le vélo électrique Touroll U1 E-MTB est au prix de 579 € au lieu de 679 € en cliquant sur ce lien.