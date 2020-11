Les nostalgiques du VéloSoleX vont adorer ce vélo électrique signé…. SoleX !

Conscients du boom actuel du marché des vélos électriques, les fabricants annoncent tour à tour de nouveaux produits. Maintenant, c’est l’entreprise française Solex qui cherche à se positionner sur le devant de la scène avec un modèle alliant authenticité, élégance et modernité. Le Solex Intemporel Confort est d’ailleurs assemblé dans l’usine de Solex située à Saint-Lô, dans le département de la Manche.

Un design qui risque d’impressionner les nostalgiques

Le Solex Intemporel Confort est l’un des véhicules écologiques qui ont été présentés dans le cadre de l’édition 2020 du salon Ever Monaco. Au cas où vous ne sauriez pas, cet évènement s’est tenu au Grimaldi Forum, à Monaco, du 10 au 12 septembre dernier. Inspiré du légendaire Solex 1946, ce nouveau vélo électrique de la filiale du groupe Easybike saura séduire les adeptes de vieux biclous avec son look un peu retro.

En parlant de design, le Solex Intemporel Confort arbore un cadre mixte en aluminium proposé dans un seul coloris : noir métallisé. Les roues accusent quant à elle un diamètre de 26 pouces, alors que la fourche Spinner Odesa de 63 mm est suspendue. Ces différents détails en font un vélo parfait pour ceux qui souhaitent découvrir un peu d’ambiance nostalgique, d’autant que la plupart des vélos électriques du moment adoptent un look futuriste. On pense notamment au Reevo Bikes et au Gocycle G3+.

Quid de l’aspect électrique ?

Comme indiqué en début d’article, le Solex Intemporel Confort est un vélo à assistance électrique. Son moyeu arrière intègre un moteur Bafang H300 délivrant un couple de 32 Nm. La batterie se trouve sous le porte-bagage. Elle est amovible et accuse une capacité de 374,4 Wh. Sachez que l’entreprise offre cinq ans de garantie pour le moteur et deux pour l’accumulateur.

Sur la partie cycle, le Solex Intemporel Confort dispose d’un dérailleur Shimano à 8 vitesses ainsi que d’un système de freinage V-Brake Tektro (à l’avant et à l’arrière). Cinq niveaux d’assistance au pédalage sont prévus, en plus de la possibilité pour le cycliste de rouler par ses propres forces.

Lorsque l’assistance est activée, l’autonomie est de 40 km environ, en fonction du mode adopté. A noter que le vélo comporte un éclairage à l’avant et à l’arrière. En ce qui concerne son prix, il est de 1521 € (hors frais de port). Solex promet une disponibilité à partir de décembre prochain chez Solex.me ou l’un des revendeurs.