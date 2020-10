Gocycle G3+ : un vélo électrique pliable au look futuriste avec 80 km d’autonomie

Le marché des vélos électriques haut de gamme compte une référence supplémentaire. Gocycle est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication de deux-roues pliables, vient d’annoncer le G3+. Avec son look futuriste, ce nouvel engin a de quoi nous impressionner. Effectivement, en plus de la complexité de son cadre, il adopte des matériaux légers pour rendre son transport moins pénible, et surtout pour améliorer ses performances. Grâce à son cadre en magnésium et ses roues en fibre de carbone, le Gocycle G3+ pèse seulement 15,5 kg. De plus, les roues PitStopWheels propriétaires sont rapidement détachables, ce qui permet de réduire davantage le poids.

Jusqu’à 80 km d’autonomie

Côté performance, le Gocycle G3+ promet une autonomie allant jusqu’à 80 km en mode pédalage assisté, et ce, avec sa batterie de seulement 375 Wh. La consommation électrique avoisine donc 4,7 Wh/km. D’après le média mentionné plus haut, c’est faisable à condition que le cycliste déploie suffisamment d’efforts pour le pédalage. Il est évident que si on utilise un niveau d’assistance plus élevé, la distance diminuera.

En termes de motorisation, ce nouveau vélo électrique pliable de Gocycle dispose d’un groupe motopropulseur de 500 W (250 W pour l’Europe) qui lui permet de rouler jusqu’à 32 km/h. Le constructeur affirme s’être inspiré d’un certain nombre de points de référence utilisés dans la conception automobile. Aussi, le G3+ est muni d’un tableau à LED inspiré de celui de la Formule 1. Le dispositif affiche non seulement la vitesse et la position du rapport, mais aussi le mode de conduite et l’autonomie restante.

Crédit photo : Gocycle

Un système de changement de vitesse intelligent

« Il [le G3+] intègre le système de changement de vitesse électronique prédictif de Gocycle qui rétrograde automatiquement les rapports lorsqu’on ralentit. De ce fait, le cycliste ne risquera jamais d’être dans le mauvais rapport, en particulier lorsque les feux deviennent verts », souligne le constructeur dans un communiqué.

Par ailleurs, le Gocycle G3+ est doté de feux de jour qui sont basés sur une conception et une technologie exclusives. Le système breveté Cleandrive de la société scelle quant à lui complètement la transmission, notamment la chaîne, le pignon et le plateau. Comme indiqué en début d’article, ce nouveau vélo électrique de Gocycle est une série limitée. Il ne sera fabriqué qu’à 300 exemplaires ! Pour se le procurer, il faudra débourser la somme de 4499 €. Un prix particulièrement élevé pour un VAE.