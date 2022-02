Biktrix XD : le moteur de vélo électrique le plus puissant du monde (2000 watts et 300 Nm)

Vous ne connaissez probablement pas l’entreprise canadienne Biktrix. Pourtant, dans le petit monde du moteur de vélos électriques, c’est une entreprise à la pointe de la technologie. En Amérique du Nord, la réputation de Biktrix n’est plus à faire; elle fabrique des moteurs parmi les plus puissants au monde. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas homologués en France, mais rien ne nous empêche de vous les faire découvrir. La plupart des modèles de moteurs de la marque utilise le Banfang M620, qui se veut un peu la Rolls Royce des moteurs de ce type, et le dernier né de la gamme devrait être un monstre de performance. Présentation.

Le moteur Biktrix XD c’est quoi ?

Ce moteur fait la promesse de fonctionner dans n’importe quelles conditions d’utilisation. Cela devrait permettre, contrairement à d’autres moteurs puissants, de les rendre plus résistants à l’usure des composants. Sur un moteur classique, les pièces telles que chaîne ou engrenages de roues arrière s’usent beaucoup plus vite que sur le Biktrix XD. Sur un moteur classique, un cycliste chevronné peut atteindre une puissance de plusieurs centaines de watts au maximum. Sur le M620 Ultra, il serait possible d’atteindre les 1000 Watts en continu, voire les 1500 Watts sur des pointes. Mais le Biktrix serait encore plus puissant que cela !

Qu’est-ce qui change ?

La puissance du Biktrix XD provient d’un système de doublement de chaîne. Si la chaîne classique existe toujours, elle se trouve sur le côté droit du moteur, et une autre chaîne cinématique vient en renfort pour que la première ne casse plus. Finalement, c’est cette chaîne cinématique qui va transmettre le mouvement de pédale actionné par le cycliste. La seconde chaîne, elle, de type moto, va transférer la puissance à la roue arrière mais de manière totalement indépendante. De plus, elle utilise plusieurs types d’engrenages.

Un couple impressionnant

Avec 300 Nm de couple, le moteur Biktrix nouvelle génération permet d’avoir des pédaliers à engrenages traditionnels, mais également la chaîne cinématique qui va fonctionner en parallèle. Grâce à ce procédé, le moteur sera plus robuste et pourra allègrement supporter le couple de 300 Nm que délivrera le moteur. Roshan Thomas, PDG de Biktrix, déclarait il y a peu être très fier des travaux effectués sur ce moteur… Il affirme également que ce modèle, à la pointe de la technologie, devrait pouvoir atteindre les 2000 Watts; du jamais vu encore sur un moteur électrique.

La réglementation française en la matière

Concrètement, ce moteur surpuissant ne sera pas homologué en France demain, ni après-demain d’ailleurs ! Avec 2000 watts de puissance, on est très loin de la norme française qui est la suivante : la puissance nominale du vélo ne doit pas dépasser les 250 Watts et la vitesse de 25 km/h. Rien ne vous empêche de rouler plus vite, mais ce sera à la force de vos muscles. Le moteur, lui, doit absolument se couper dès les 25 km/h atteints. Certains speedbikes sont pourtant autorisés, mais ils se classent alors dans la catégorie des cyclomoteurs. Vous devrez donc posséder un permis A, B ou AM (ex BSR) pour pouvoir le conduire. Il faudra également le faire immatriculer et le faire assurer comme un cyclomoteur. Enfin, l’âge minimal pour les speedbikes est de 14 ans, et le port du casque et équipements sont obligatoires !