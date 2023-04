Living Vehicle (2024 HD Pro) dévoile une incroyable caravane auto-dépendante, bardée de panneaux solaires

Dans le domaine des caravanes de luxe, il existe une société spécialisée, basée en Californie : Living Vehicle Inc. Installée précisément à Santa Barbara, elle a conçu un véhicule homonyme de l’entreprise : Le Living Vehicle, en 2022. Il s’agit d’une caravane haut de gamme, moderne et écologique qui procure une façon unique et élégante de vivre et de voyager sur la route. Construit dans un style très élégant et moderne, les matériaux qui le composent sont tous de très haute qualité. Cette année sort une nouvelle version de la caravane de luxe originelle : le Living Vehicle 2024 HD Pro. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le luxe se trouve dans chaque centimètre carré. Découverte.

Une caravane de luxe, totalement autonome

L’une des caractéristiques notables de ce mobil-home américain est son orientation vers le développement durable. La caravane est conçue pour être économe en énergie, avec un système d’énergie solaire qui produit de l’électricité pour alimenter les appareils, l’éclairage et les systèmes de chauffage/refroidissement. Elle se dote également d’un système de récupération de l’eau de pluie pour conserver l’eau et des toilettes à compostage pour minimiser l’impact sur l’environnement. À l’intérieur, on retrouve de nombreux appareils modernes, une cuisine entièrement équipée, une salle de bain avec douche, un espace de couchage confortable et un grand espace de rangement. Le Living Vehicle comprend aussi des équipements tels qu’une salle à manger, un salon avec des options de divertissement et un espace de travail personnalisable.

Quelles sont les améliorations apportées sur la version 2024 ?

Au niveau de la conception intérieure, l’entreprise a repris les mêmes aménagements que sur la caravane d’origine. On retrouve donc des appareils ménagers dignes d’une cuisine de grand restaurant, un design aéré et lumineux. Qu’on se le dise : le haut de gamme est partout dans cette caravane. Le Living Vehicle 2024 HD PRO est conçu pour accueillir huit personnes dans un confort semblable à celui d’un grand hôtel.

La différence avec le modèle de 2022 réside dans son pack de panneaux solaires. En effet, la caravane est capable de générer jusqu’à six kilowatts de puissance. L’énergie solaire est stockée dans des batteries de 72 kWh de capacité. Cela lui permet de faire fonctionner, en toute autonomie, tous les appareils ménagers, l’éclairage, le chauffage, la climatisation, etc. Au total, le système peut produire jusqu’à 18 kW d’électricité. Ce qui lui permet aussi de recharger un véhicule électrique.

Pourquoi ces améliorations exceptionnelles ?

Le nouveau modèle de Living Vehicle s’adresse à celles et ceux qui souhaitent voyager dans des zones extrêmes, mais sans renier à leur confort. Par exemple, la caravane est livrée avec un système de chauffage électrique à deux zones de 240 V. Cela lui assure de conserver une température constante, de −16 °C à +50 °C. Elle ajoute également un patio dépliable et une connexion internet via Starlink, pour les travailleurs nomades qui opteraient pour cette caravane plus que luxueuse.

Enfin, elle dispose d’un système de génération d’eau qui extrait l’humidité de l’air et la stocke dans un réservoir de 380 l environ. Évidemment, le luxe a un prix élevé. Il faudra débourser la modique somme de 640 000 $, soit 583 000 €… On va continuer à rêver, non ? Plus d’informations : livingvehicle.com