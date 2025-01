La box de camping HitchHiker transforme une remorque en mini caravane pour seulement 2600€

Comment passerez-vous vos prochaines vacances ? Hôtels, campings, appartements en location, les possibilités sont nombreuses, mais plutôt classiques. Pour changer de l’ordinaire, je vous propose de découvrir un concept venu des États-Unis, où les pick-up sont légion. Je vous propose de découvrir le HitchHiker de Tusca Outdoors, une innovation qui nous arrive Lebanon, en Pennsylvanie. Innovante, cette invention va séduire les amateurs de camping recherchant la praticité et la simplicité. HitchHiker se présente, en effet, comme un module compact qui s’installe en quelques minutes sur une remorque, un utilitaire ou directement dans la benne d’un pick-up. Une nouvelle solution d’hébergement pour les amateurs de trekking en pleine Nature. Je vous embarque à sa découverte.

La HitchHiker vue de l’extérieur

Pour installer le module, il faudra tout de même être deux personnes, ou alors être costaud, car il pèse quand même 86 kilos. Un poids plume pour une structure en mousse EPE haute densité qui a été renforcée par un revêtement en polyurée semblable à une doublure de lit de camion, lui conférant une robustesse et une durabilité remarquables. Pour information, la polyurée est un type de revêtement polymère obtenu par la réaction chimique entre un isocyanate et une résine d’amines. Elle est largement utilisée pour ses propriétés exceptionnelles de durabilité, de résistance et de flexibilité. Esthétiquement, le fabricant a choisi de l’intégrer au paysage, avec un revêtement kaki qui me fait irrémédiablement penser à un équipement militaire. De forme aérodynamique, une fois posée sur la remorque ou dans la benne, la prise au vent est très limitée, ce qui permet de ne pas surconsommer de carburant.

Un petit tour à l’intérieur ?

Spartiate, c’est peut-être le mot approprié pour décrire l’intérieur de la HitchHiker. Lorsque l’on découvre l’intérieur du module, on découvre un espace suffisant pour installer un matelas de taille standard et accueillir deux personnes pour une nuit sereine. De plus, Tusca Outdoors a installé des fenêtres coulissantes avec moustiquaires et des évents intégrés pour assurer une ventilation adéquate. Enfin, pour rester connectés même au milieu de nulle part, on trouve un port électrique externe permet de brancher des appareils tels qu’un chauffage électrique ou au propane. Les utilisateurs pourront ainsi affronter toutes les conditions météorologiques, même les plus extrêmes, calfeutrés dans leur module.

Une compatibilité à toute épreuve

L’un des atouts majeurs du HitchHiker réside dans sa polyvalence. Compatible avec des remorques de 5 × 8 pieds (environ 1,5 × 2,4 mètres) et les bennes de pick-up de différentes tailles, il s’adapte à divers véhicules et configurations. Son prix abordable, à partir de 2 750 $ (2 637 €), ce qui en fait une alternative intéressante pour les campeurs soucieux de leur budget, sans compromettre la qualité ni le confort. De nombreux modèles de ce type existent et je pense que la HitchHiker est l’un des modèles les moins chers sur le marché. En revanche, je n’ai trouvé aucune indication concernant sa disponibilité en France, il semblerait qu’elle soit vendue uniquement aux États-Unis (pour le moment). Pour en savoir plus sur ce module pratique et fonctionnel, rendez-vous sur le site officiel : tuscaoutdoors.com. Et, vous, seriez-vous prêt à adopter ce type de module pour vos escapades en plein air ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .