Ramblenook : cette entreprise transforme de vieilles remorques en mini caravanes incroyables

Dans quelques semaines, il sera déjà temps de penser à vos prochaines vacances d’été, et trouver le meilleur compromis entre le budget et le mode de vacances. Si vous disposez d’une vieille remorque, sait-on jamais, l’idée de la transformer en « petite maison » pourrait vous traverser l’esprit. C’est le défi qui a été relevé par l’entreprise Quest Camper Renovations, spécialisée dans la rénovation de camping-car. En effet, ils ont transformé une vieille remorque en un camping-car compact et charmant, baptisé Ramblenook Camper. À mi-chemin entre une petite maison et un camping-car, ce refuge ultra-compact de 2,4 m de long promet de belles aventures en recyclant une vieille remorque abandonnée au fond d’un jardin. Je vous invite à découvrir cette petite merveille ingénieuse. C’est parti.

Un design compact et fonctionnel

Le Ramblenook Camper trouve ses origines dans une remorque cargo à un seul essieu, datant de 2003. Et, cette remorque était, semble-t-il, loin de « s’imaginer » qu’elle deviendrait un petit refuge cosy. Ainsi, lors de sa restauration, l’extérieur métallique a été réparé et repeint, et un coffre de rangement a été ajouté pour optimiser l’espace. Certes, il ne faudra pas s’attendre au grand luxe, car avec seulement 3,7 m², les possibilités sont plutôt réduites. Néanmoins, astucieux est probablement le maître-mot de cette transformation.

On trouve, par exemple, une banquette principale qui sert en même temps de coin salon et de couchage, grâce à une table en bois de chêne pliable qui se transforme en lit double. Côté cuisine, les équipements restent basiques : un mini-évier, une cuisinière au propane, et une petite toilette de camping dissimulée. On notera la présence d’un ventilateur de plafond, indispensable dans un si petit espace. Enfin, un auvent a été installé sur le toit arrière pour gagner de l’espace, ainsi qu’un système de panneaux solaires avec batterie pour voyager hors réseau.

Un mini camping-car, idéal pour les aventures nomades

Quest Camper Renovations qualifie le Ramblenook Camper de « petite maison » et c’est peut-être un bien « grand mot » ! Cette remorque transformée s’adresse avant tout à ceux qui recherchent une solution temporaire ou un refuge nomade pour des escapades. Il ne faut pas être très grand non plus, car la hauteur à l’intérieur est de seulement 1,65 m, difficile d’imaginer y vivre à plein temps, non ? En revanche, pour les aventuriers, ou pour un séjour hors des sentiers battus, ce camping-car propose tout ce qu’il faut : un radiateur pour les journées froides, plusieurs prises électriques, et des réservoirs d’eau douce et grise. Avec un coût de 11 000 $ US (10 467 €), il représente une option abordable pour explorer la vanlife ou les escapades en pleine nature.

Une transformation particulièrement réussie !

J'ignore ce que vous penserez du Ramblenook Camper, mais personnellement, je trouve qu'ils ont réussi à merveille leur défi. Et, j'adore l'idée de recycler une vieille carlingue de remorque pour en faire un mini camping-car. Cela pourrait aussi donner des idées aux bricoleurs que vous êtes en regardant la veille remorque qui pourrit au fond de votre jardin ? En savoir plus sur le fabricant, rendez-vous sur le site officiel : questcamperrenovations.com.