Cyberdrop, une remorque caravane pour les vélos électriques, inspirée du Cybertruck de Tesla

Conçue par Jeremiah Brown, la Cyberdrop est une caravane qui s’adresse aux amateurs de cyclotourisme. Le médaillé d’argent d’aviron des Jeux olympiques d’été de 2012 a eu l’idée de développer ce produit innovant après avoir effectué son voyage à vélo de Peterborough à Newfoundland, en 2021. Bien qu’il ait grandement apprécié sa petite aventure, il a confié qu’il avait mal dormi et s’est ensuite lancé dans la recherche d’un camping-bike qui possède toutes les caractéristiques répondant à ses besoins. Toutefois, aucun produit sur le marché a su satisfaire ses exigences. Il a ainsi décidé de créer cette caravane tractée par un vélo électrique, pour offrir aux cyclotouristes une excellente solution de couchage et profiter pleinement de leurs escapades.

Une excellente assistance au pédalage

La Cyberdrop a été conçue pour permettre aux cyclotouristes de fournir le moins d’efforts possible lors de leurs voyages. La roue avant de la remorque est équipée d’un moteur fabriqué par Grin Technologies et qui a pour rôle de faciliter son tractage. Par ailleurs, le vélo cargo électrique Bullitt utilisé par son concepteur est doté de deux pneus motorisés. Durant les trajets sur des routes plus ou moins planes, seules la roue avant de la remorque et celle du cargo-bike sont activées. Une fois sur une pente, il peut mettre en marche le moteur de la roue arrière du vélo pour tracter plus aisément la caravane grâce à une meilleure assistance au pédalage. À noter que ce produit de Jeremiah Brown peut être utilisé avec n’importe quel e-bike.

Une batterie conçue pour fournir une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres

Outre l’assistance au pédalage, le concepteur de la Cyberdrop s’est penché sur son autonomie pour permettre aux cyclotouristes de parcourir plusieurs kilomètres avant de procéder à une recharge. Les moteurs du vélo et celui de la caravane sont alimentés par une seule batterie en lithium de 72 V d’une capacité de stockage de 9,5 kWh, située dans le coffre du e-bike.

En fonction de son utilisation, elle permet au cycliste de parcourir plus de 200 km, pour une durée de recharge d’environ 8 h. Pour information, la remorque peut être équipée de panneaux solaires capables de fournir jusqu’à 1,4 kW d’énergie supplémentaire, pour améliorer davantage l’autonomie de la batterie en lithium ou pour alimenter les appareils situés dans la cabine. Le vélo électrique, quant à lui, est capable de générer de l’électricité grâce à un système de freinage régénératif.

Une cabine offrant un confort optimal

La cabine de la Cyberdrop a été aménagée pour proposer un confort optimal. La caravane est conçue en alliage d’aluminium 6061 et comprend un lit d’une longueur de 2,4 m, pour une largeur de 97 cm et de 74 cm au niveau des passages de roue. Un espace de rangement est situé à l’arrière de la remorque, accessible depuis l’extérieur. D’autre part, Jeremiah Brown a décidé d’augmenter la hauteur au-dessus de sa porte (1,16 m) pour permettre à l’occupant de s’asseoir confortablement pour préparer ses repas, lire, changer ses vêtements ou travailler sur son ordinateur portable.

Concernant les équipements et le confort thermique, la cabine est dotée entre autres d’un système de ventilation, d’un dispositif d’éclairage et bénéficie d’une isolation en polystyrène extrudé (XPS). Pour prévenir la condensation, toutes les surfaces en aluminium de la caravane sont recouvertes de néoprène. Le prix de la Cyberdrop devrait commencer à partir de 6 146 € et le produit sera disponible en précommande, dès que son concepteur aura une estimation plus claire des dates de livraison. Plus d’informations : cyberdrop.ca. Que pensez-vous de ce produit pour cyclotouristes ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .