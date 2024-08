SpaceCamper dévoile un kit pour transformer un vélo cargo en campement mobile

Lorsque l’on voyage à vélo pour découvrir, par exemple, les Châteaux de la Loire, il faut trouver un hébergement à chaque étape. Et, parfois, ces derniers ne sont pas adaptés à tout le barda que transporte un cycliste ! Bien entendu, la solution peut se trouver avec l’achat d’un vélo cargo ou d’une tente comme la Moruta, qui s’installe directement sur l’armature du vélo. Lors du salon Eurobike à Francfort, c’est un autre concept qui a été présenté par l’équipe du fabricant allemand SpaceCamper. Sobrement baptisé le SpaceCamper Bike, ce concept permet de transformer un vélo cargo Riese & Müller Load4 75 en un campement mobile grâce à un kit de camping complet. Je vous le présente immédiatement.

Un kit de camping léger et facile à installer

Le kit proposé par SpaceCamper se fixe directement sur le vélo cargo Riese & Müller Load4. Il comprend une chaise longue qui se déplie en lit avec un matelas intégré, ainsi qu’une tente qui recouvre l’ensemble du vélo. Ce kit est conçu pour être léger et facile à installer, tout en procurant un abri confortable pour une personne. Une fois le système replié, le vélo peut être utilisé comme un biporteur classique, avec la possibilité de transporter une personne dans un siège confortable. L’idée étant, bien entendu, de pouvoir s’octroyer une petite pause, voire d’y passer une nuit à la belle étoile, sans besoin de chercher un hébergement.

La polyvalence incarnée

La polyvalence de ce kit est absolument indéniable. En effet, en plus de la chaise longue, il est possible d’ajouter une tablette multifonction qui sert en même temps de couvercle pour sécuriser la cargaison et de petite table pour les repas ou le travail. Si vous êtes de ceux qui travaillent pendant vos vacances, ou que votre patron, pense que vous télétravaillez, depuis votre salon, ce kit est fait pour vous ! Vous pourrez, par exemple, vous abriter, installer votre ordinateur, votre connexion Wi-Fi, peut-être avec le Netgear Nightwalk M6, qui m’accompagnera encore cette année et travailler au milieu de nulle part ! Et, si vous souhaitez y passer une nuit ou plus si affinités, pas de souci, le SpaceCamper Bike est équipé d’un matelas gonflable fourni.

Un kit de camping un peu onéreux

Soyons honnête, le prix pourra en rebuter certains. Si vous envisagez un « one shot » pour randonner à vélo, il est probablement un peu onéreux. En effet, le kit de base comprenant la chaise longue est proposé à 1850 €. Si vous souhaitez ajouter la tente et le matelas, il faut respectivement compter 470 € et 146 € supplémentaires. Avec l’option tablette à 150 €, la facture totale pour l’ensemble des accessoires peut monter jusqu’à 2500 €.

Bien entendu, cela s’ajoute au prix du vélo Riese & Müller Load4, dont le modèle de base coûte environ 7 569 €. Pour en savoir plus, visitez le site officiel : spacecamper-bike.de. Alors ? Seriez-vous prêts à renoncer à vos vacances « tout confort » pour un autre confort plus spartiate, néanmoins original ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .