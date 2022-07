Une start-up invente la Moruta Hogar, une tente innovante qui utilise votre vélo comme armature

Pour cet été, si vous envisagez ce que l’on appelle le cyclotourisme, vous devrez vous contenter d’une petite tente style Quechua 2Seconds qui, désormais se plie en tube et non plus à plat ! Et vous procurer un bon antivol de vélo puisqu’il devra dormir hors de votre tente ! Mais, l’année prochaine, si la start-up allemande Moruta parvient à boucler sa campagne de financement participatif, vous pourriez être un « bikecamper » heureux ! Cette tente innovante appelée Hogar 2P utilise en effet votre vélo pour maintenir le toit ! Une invention pratique qui vous permettra de dormir avec votre vélo, ou presque. Présentation.

La tente Moruta Hogar 2P, c’est quoi ?

Cette tente a été inventée pour les campeurs à vélo qui, généralement, redoutent de laisser leur monture à l’extérieur. Même avec un vélo attaché, les vols restent possibles, mais la pluie peut aussi endommager le vélo pendant la nuit… Certains optent pour des housses de protection, mais c’est un accessoire de plus à transporter sur le vélo dans la journée. La tente Moruta, elle, utilise directement votre propre vélo pour élever le toit, car elle intègre le vélo de l’utilisateur dans l’armature de la tente. Une fois repliée, la tente pèse seulement 1.6 kilos et se range dans une sacoche accrochée au guidon. Elle est fabriquée à partir de trois types de nylon « ripstop » : 40 deniers enduits de polyuréthane pour le tapis de sol, 20 deniers enduits de polyuréthane et de silicone pour le double toit et 20 deniers, résistants à l’eau et respirants pour l’intérieur.

Comment installer la Moruta Hogar 2P ?

La start-up allemande explique qu’il ne faut que quelques minutes pour l’installer ou la désinstaller. Il faut d’abord poser le tapis au sol et la tente intérieure à plat sur le tapis puis le fixer. Il suffit ensuite de placer le vélo à l’envers, posé sur la selle et le guidon à l’extrémité du tapis à côté de la toile intérieure. Ensuite il faudra passer une bande de connexion en nylon de la selle du vélo, au-dessus de ses pneus, puis jusqu’au guidon. Deux cordons sont prévus pour relier cette bande à des piquets plantés dans le sol, afin d’empêcher le vélo de basculer. La tente intérieure est tirée vers le haut et fixée sur la bande de connexion, le toit s’élève alors de la hauteur du vélo.

Après avoir fixé le pied de la tente intérieure, le double toit est jeté sur la tente intérieure et le vélo, puis également fixé par des piquets. Le résultat final est une structure avec la tente intérieure à une extrémité, une zone de stockage couverte à l’autre extrémité, et le vélo entre les deux. Cette tente innovante peut également être montée sans vélo, sur des bâtons de randonnées par exemple, ou grâce au jeu de mats en aluminium fourni avec la tente. L’intérieur de la tente peut accueillir deux personnes grâce à un espace de 210 cm de long sur 100 cm de large. Quant à la hauteur de toit, c’est la hauteur du vélo qui le détermine.

Une tente écologique !

Notons également que Moruta s’engage pour la planète en utilisant des matériaux sans PFC et certains tissus, issus de matériaux recyclés. Leurs emballages sont 100 % sans plastique et fabriqués à partir de matériaux durables. De plus, ils sont associés à diverses organisations pour contrôler leur chaîne d’approvisionnement et mettent tout en œuvre pour réduire au minimum leur impact tout en s’engageant à soutenir divers projets climatiques.

Si vous êtes intéressé, la tente Moruta Hogar 2P fait actuellement l’objet d’une campagne Kickstarter. En supposant qu’elle atteigne le stade de la production, vous pouvez en obtenir une pour une promesse de don de 299 € soit 25 % de moins que le prix de détail prévu. La livraison devrait être possible en mars 2023. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Moruta.