Seatylock : Foldylock Forever, revendique le titre “d’antivol vélo pliable le plus solide du monde”

Nous sommes désormais très nombreux à nous déplacer à vélo… Depuis que nous avons pris conscience que les voitures polluent, que les trains sont bondés, que le vélo est électrique et que s’il ne l’est pas, c’est plutôt bon pour notre cœur et nos artères, les ventes de vélos explosent… Certains modèles sont vendus pour des sommes astronomiques, quand d’autres restent plus accessibles. Mais quel que soit le prix de votre biclou, il est un accessoire important à posséder : l’antivol ! Vous connaissez peut-être déjà la marque Seatylock qui propose des cadenas de sécurité pour vélos réputés inviolables, les Foldylock. La start-up américaine s’est fait une spécialité des cadenas pliants. Et elle vient de lancer une campagne sur Kickstarter pour le Fodylock Forever, qui se veut être le “cadenas pliant le plus solide au monde”. Découverte !

Un cadenas plus qu’innovant !

En 2014, Seatylock lance sur le marché un étonnant cadenas pliant qui s’intègre sous la selle ou se fixe sur le cadre. Le Foldylock Compact fait un tabac auprès des cyclistes ! Il se révèle très fiable, facile à installer et à poser lorsque le vélo est attaché. Le modèle initial se présente comme un jeu de clé Allen, il ne prend donc que très peu de place sur le vélo ou le scooter. Les différentes parties du cadenas sont maintenues ensembles et se déplient pour former un cercle qui vient ensuite emprisonner le vélo sur sa borne de parking. En 2020, il avait d’ailleurs reçu le prix européen du design car il est non seulement efficace, mais en plus il est joli !

Le FoldyLock Forever, qu’a-t-il de plus?

Selon Seatylock, le dernier né de la marque qui sera normalement en vente en juillet 2022 au prix de 120 $ (113€). Le FoldyLock Forever a réussi haut-la-main le test de sécurité le plus élevé jamais réalisé sur les antivols pliants ! Récompensé par le certificat Gold par Sold Secure, une entreprise indépendante qui évalue et note les systèmes de sécurité, les professionnels sont donc unanimes… Cet antivol pliant se veut inviolable ! Concrètement, le nouveau modèle de la marque se compose de six plaques en acier trempé de 6.5 mm d’épaisseur chacune… Elles sont ensuite recouvertes d’un polymère de type militaire qui résiste aux UV. Les plaques sont reliées entre elles par des rivets en acier inoxydable traité pour ne pas pouvoir être perforé. Chaque rivet traverse également un anneau en acier trempé afin de rester inviolable en cas de tentatives de perçage sur les joints. Quant à la serrure, elle intègre un système de cylindre de verrouillage à clé semblable à celui que l’on trouve sur une voiture.

Caractéristiques et prix en campagne de crowdfunding

Le Foldylock Forever se monte sur l’armature du porte-bidon ou sur le cadre du vélo. Il pèse moins de 2 kilos et s’ouvre sur une circonférence de 90 cm, ce qui laisse un espace intéressant pour attacher le vélo à un porte-vélo par exemple. Lorsqu’il est replié, il mesure 21 cm x 7 cm x 6 cm, il se glisse donc facilement dans un sac à dos, même s’il n’est pas fixé au vélo… Si l’on en croit les vidéos proposées par Seatylock, il peut résister à :

Une scie à métaux au carbure

Un coupe-boulons de 90 cm

Un pied-de-biche

Des coups de marteau

Une combinaison de casse-écrou et d’aérosol de congélation.

Il est donc actuellement en crowdfunding au prix de 84$ soit environ 79€. Il sera livré en juillet avec un étui, trois clés et une carte de duplication des clés. En attendant, le modèle précédent (tout aussi efficace) est déjà disponible en France ! Pensez à protéger vos vélos ou scooters, les vols sont quotidiens ! Plus d’infos: seatylock.com

