Sharelock : un système d’antivol partagé et connecté « imparable » pour lutter contre le vol de vélo ?

Le vélo est devenu à la mode ces derniers temps. En plus d’être liée au contexte sanitaire actuel qui nous incite à nous déplacer individuellement, cette tendance est en partie due au fait que les gens sont de plus en plus conscients de l’importance de la préservation de l’environnement.

Cependant, il existe encore des freins au recours à ce type de transport. Le risque de vol plus élevé par rapport à celui de la moto et de la voiture en fait partie. Dans le but de réduire cette réticence et inciter ainsi plus de personnes à utiliser la bicyclette comme solution de mobilité urbaine, Sharelock a annoncé le lancement d’un système d’antivol partagé et connecté.

Un cadenas partagé qui peut être réservé via une application dédiée

Le concept mis en œuvre par la jeune pousse est assez simple : installer des cadenas sécurisés sur les potelets ainsi que les bornes disponibles en grand nombre dans les principales agglomérations. Les cyclistes pourront les réserver via une application dédiée et y garer leurs vélos. Comme ça, nous n’aurons plus à nous soucier de la sécurité de notre bien ni du risque de ne pas trouver un cadenas disponible dans l’endroit où l’on souhaite se rendre.

Concrètement, Sharelock ambitionne de créer un réseau de cadenas connectés pour un « stationnement de vélo fiable, simple et sécurisé, partout dans la ville ». L’application Sharelock sera disponible à la fois sur Android et iOS afin de s’adresser au plus grand nombre. De plus, la start-up propose une couche de sécurité supplémentaire pour que l’utilisateur soit encore plus confiant. En cas de tentative de vol, celui-ci recevra une notification en temps réel. Et en cas de vol avéré, Sharelock promet un remboursement forfaitaire à hauteur de 200 € dans un délai qui ne dépasse pas les 48 heures.

Devenez un bêta-testeur

Pour l’heure, la solution de Sharelock ne couvre pas encore l’ensemble du pays. Raison pour laquelle la jeune pousse donne à ceux qui s’y intéressent l’opportunité de faire partie du programme de bêta. Si vous désirez devenir un bêta-testeur du cadenas partagé et connecté, il vous suffit de remplir un formulaire disponible sur le site web de Sharelock. Aussi, lorsque le service arrivera dans votre ville, vous ferez partie des premiers à en profiter. En attendant, sachez que l’application est actuellement en phase de test à Rouen.