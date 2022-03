Ce vélo électrique est si difficile à voler que le constructeur vous le rembourse s’il n’est pas retrouvé

L’entreprise américaine Markhor a baptisé son nouveau vélo électrique pliant « Markhor M1 ». Léger et pliable, il possède des roues de 20 pouces à six rayons résistants aux coups de couteau et une capacité de charge de 120 kg. Il est également certifié IPX5, ce qui veut dire qu’il résiste au contact de l’eau à basse pression. Niveau électrique, le Markhor M1 est équipé d’un moteur de 350 Watts et peut atteindre une vitesse de pointe de 25 kilomètres par heure. Il est également équipé d’une batterie au lithium amovible et verrouillable. Il se charge entre 4 à 5 heures, avec une autonomie allant jusqu’à 50 kilomètres.

Markhor M1 est équipé d’un système d’antivol inviolable

Pour rendre le Markhor M1 unique en son genre, l’entreprise a intégré un système d’antivol de pointe dans le vélo. Nommé « MaxTracker », il s’agit d’un dispositif regroupant des systèmes de sécurité mécaniques avec des fonctions intelligentes. Grâce à ce système, quatre niveaux de sécurité « inviolables » sécurisent les deux roues du vélo.

Le premier niveau de sécurité est un verrou mécanique très sophistiqué.

Le deuxième niveau est une alarme sonore sensible aux mouvements.

Le troisième niveau de sécurité inclut une application mobile permettant d’envoyer des notifications au propriétaire du Markhor M1 en cas de tentative de vol.

Le quatrième et dernier niveau est un dispositif de traçage GPS qui permet de le localiser via une connexion 5G/LTE. Ledit dispositif GPS est caché derrière le porte-bidon du M1.

Quand est-ce que le Markhor M1 sera disponible sur le marché ?

Le vélo électrique Markhor M1 est déjà actuellement disponible sur le marché au prix de 1320 euros (soit 1499$) avec une année de garantie sur le site Web de l’entreprise. La date de livraison est prévue en mai 2022. Cependant, comparé aux autres sites, Indiegogo vend le Markhor M1 à 100$ en moins.

Par ailleurs, l’entreprise a déclaré que, si d’une manière ou une autre, les voleurs parviennent toujours à désactiver les systèmes de sécurité, l’entreprise Markhor garantit un remboursement aux clients s’il n’est pas récupéré dans les 30 jours. Là où l’entreprise veut en venir, c’est qu’elle est prête à parier que le vélo qu’elle commercialise va donner du fil à retordre aux voleurs.