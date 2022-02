Elops 920E : Decathlon dévoile un vélo électrique connecté et antivol à un prix très attractif

Avec l’engouement soudain des consommateurs pour les vélos électriques, il est un autre phénomène qui s’amplifie : le vol de vélo. A l’évidence, ces vélos électriques, souvent assez onéreux deviennent la cible préférée des voleurs qui s’empresseront de les revendre sur les sites de petites annonces. Pour tenter de limiter les dégâts, le géant français de l’équipement sportif Decathlon propose un modèle connecté à un prix intéressant. Le vélo électrique ELOPS 920E est une innovation qui permet justement de se protéger contre le vol. Et en ce moment, le modèle « non connecté » bénéficie même d’une belle promotion jusqu’au 18 mars 2022. Présentation.

Le vélo ELOPS 920E connecté

Ce vélo électrique a été conçu en partenariat avec l’entreprise néerlandaise AXA IN. Decathlon, de son côté s’est chargé du développement du traceur GPS connecté qui permet de géolocaliser avec précision son vélo en cas de vol. Ce traceur est lié à l’application Decathlon Mobility, et l’enseigne proposera également une solution d’assurance spécifique, LAKA. La mise en vente est prévue à la mi-février. Concrètement, en cas de vol, le service Bike Recovery permettra à AXA de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour récupérer votre vélo.

Les caractéristiques techniques et le prix

La sortie du modèle connecté est l’occasion de quelques mises à jour… Le futur vélo électrique sera équipé d’un moteur Brose C-Mag en lieu et place du Brose Drive T, un moteur avec un peu moins de couple, mais beaucoup plus léger. Côté batterie, rien ne change: il sera équipé de la même que ses prédécesseurs, avec 417 Wh de capacité et une autonomie de 90 kilomètres.

Côté freins, une petite évolution sera à noter puisqu’il se dote d’un freinage hydraulique. Enfin le prix sera de 1899€, soit entre 300 et 500€ de plus que le modèle non connecté. Si le vélo ELOPS 920E connect ne sortira que dans quelques semaines, le modèle original est au prix de 1399€ au lieu de 1599€ jusqu’au 18 mars prochain… Si vous n’avez pas l’utilité d’un antivol sur votre vélo, c’est peut-être le moment de faire une bonne affaire ?

Comment éviter le vol de son vélo ?

Pour éviter de se faire voler son vélo (électrique ou non), il y a quelques précautions à prendre, mais également quelques gestes de bon sens à effectuer. Chaque jour, en France, environ 1000 vélos sont volés, soit environ 1 vélo par minute ! Le principal conseil est évidemment d’attacher son vélo correctement avec un antivol adéquat. On oublie donc l’antivol à code ou à clé qui date de l’époque de nos grands-parents. Facile à couper, il n’est plus assez efficace, ou alors juste pour les vacances, et encore ! Privilégiez donc les antivoles en U avec un côté attaché au cadre du vélo (et non aux roues), et l’autre sur une ancre fixe. Vous pouvez aussi opter pour le bicycode, une série de numéro gravée sur votre vélo qui l’identifie. Cela vous coutera une dizaine d’euros pour le faire graver, mais il sera inscrit dans le fichier créé par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette. En cas de vol, il faudra le déclarer et s’il venait à être revendu, il serait facilement identifié.

Enfin, d’une manière plus générale, il ne faut pas stationner son vélo dans les endroits isolés, et si possible, prendre une assurance contre le vol. Avec les vélos connectés comme celui de Decathlon, le vol est plus difficile; certains vélos alertent même leurs propriétaires via une application en cas de tentative de vol ou de déplacement du vélo.