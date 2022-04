Nuki Universal Cylinder : nous avons testé le cylindre universel et sécurisé pour les serrures connectées NUKI

Vous avez peut-être envisagé d’installer une serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 mais votre porte n’est pas compatible avec le système de la marque ? Nuki a résolu le problème avec un cylindre qui s’adapte à la quasi-totalité des portes européennes avec le Nuki Universal Cylinder qui se présente comme la serrure connectée pour tous. Le Nuki Universal Cylinder est une solution très judicieuse qui permet de s’adapter à tous les types de portes ou presque ! Son secret réside dans le fait qu’il laisse la possibilité d’ouvrir la porte de l’extérieur avec une clé, même si le système venait à bloquer à l’intérieur (à cause d’une clé insérée et mal positionnée). Annoncé en novembre dernier, il permettra à de nombreuses personnes de s’équiper d’une serrure connectée, même si, d’origine, elle n’était pas (entièrement) compatible. Présentation.

Nuki Smart Lock un cylindre universel

Livré avec un kit de cinq clés, le cylindre universel propose une conception modulaire qui permet de s’adapter à 33 longueurs de cylindres différentes. Il se classe dans la catégorie maximale de sécurité (SKG***) et propose également une carte de sécurité qui interdit la copie de clés non autorisée. Le cylindre universel dispose également d’une fonction d’urgence, d’une sécurité anti-perçage, antichoc et anti-crochetage. Il offre ainsi la sécurité maximale pour lutter contre l’effraction et la manipulation… La fonction d’urgence intégrée, permet, en outre de verrouiller la porte de l’extérieur avec une clé, le Nuki Smart Lock s’installant à l’intérieur. Votre porte reste donc fermée de l’intérieur, mais accessible avec sa clé… Dans notre cas, un mauvais positionnement de la clé à l’intérieur pouvait empêcher les utilisateurs d’insérer une clé à l’extérieur – ce problème va totalement disparaitre avec ce cylindre anti blocage.

Comment changer le cylindre de ma serrure ?

En ouvrant la porte, vous apercevez le pêne demi-tour et le pêne dormant, celui qui verrouille votre porte. Sous ce pêne dormant, se trouve une vis qui maintient le cylindre dans la serrure. Il faut dévisser la vis, mais sans la retirer complètement. Ensuite il faut insérer votre clé dans votre serrure actuelle puis tourner légèrement la clé dans le sens des aiguilles d’une montre sur 1 heure… Enlevez alors la vis de maintien, puis la clé du cylindre. L’étape suivante consiste à insérer le nouveau cylindre dans la porte/ Pour cela, il faut ensuite remettre la vis de maintien sous le pêne dormant et, la visser à fond.

Il suffit après d’installer votre Nuki Smart Lock. La procédure ne prend que 30 secondes et ne nécessite qu’un tournevis cruciforme.

Quelques caractéristiques techniques

Le cylindre universel est très facile à personnaliser. Il s’adapte aux dimensions extérieures suivantes :

32 mm : 30/32 ; 32,5/32 ; 35/32 ; 37,5/32 ; 40/32 ; 42,5/32; 45/32; 47,5/32; 50/32; 52,5/32; 55/32

37 mm : 30/37 ; 32,5/37 ; 35/37 ; 37,5/37; 40/37; 42,5/37; 45/37; 47,5/37; 50/37; 52,5/37; 55/37

42 mm : 30/42 ; 32,5/42 ; 35/42 ; 37,5/42; 40/42; 42,5/42; 45/42; 47,5/42; 50/42; 52,5/42; 55/42

Conclusion

Encore une fois Nuki nous impressionne avec un produit de très bonne facture et simple à installer. Mais encore une fois, l’absence de notice précise et complète à l’intérieur du bundle vous oblige à faire des recherches sur internet. Pour retirer votre ancien cylindre vous pouvez vous appuyer sur cette vidéo qui explique comment procéder. Pour l’installation du Nuki Universal Cylinder il suffit de consulter la page support de Nuki et de suivre les instructions. Le cylindre universel développé uniquement pour les serrures Nuki ne coûte que 79€, un prix très raisonnable pour rendre votre serrure sécurisée et compatible à 100%. Plus d’infos : nuki.i

Les plus

Un cylindre compatible avec de nombreuses serrures

5 clés incluses

Un produit de qualité

Les moins

Absence d’une notice claire et complète

Article rédigé par Nathalie Kleczinski et Alexandre Bonazzi