La tendance est aux vélos cargo, en ville… Et ailleurs !

Dans les villes plus petites, les zones périurbaines, les littoraux et les espaces ruraux, le télétravail et l’entrepreneuriat sont en plein essor, générant de nouvelles pratiques en termes de mobilité. En quelques années, ces mutations ont engendré une évolution profonde des moyens de locomotion et les vélos à assistance électrique sont montés en puissance, tous azimuts ! Progressivement, les e-cyclistes sont devenus plus connaisseurs et leurs demandes se sont affinées, incitant les fabricants de vélos à assistance électrique à diversifier leur gamme pour répondre à la multiplicité des attentes. Parmi ces nouveaux cas de figure, une question s’est posée : comment se déplacer en étant chargé, facilement et rapidement, sans utiliser la voiture ? Il y a quelques années encore, cette question était improbable… La réponse existe aujourd’hui avec les vélos cargo à assistance électrique. Parmi les modèles existants sur le marché, le CarGorille vélo cargo, proposé par la marque française Gorille Cycles, retient notre attention. Zoom sur un vélo cargo électrique qui combine fonctionnalité, polyvalence et durabilité.

Répondre aux enjeux des familles et des professionnels

Avis à tous les parents avec des enfants en bas âge et tous les professionnels qui ont besoin de transporter leur matériel. Avis à tous ceux qui se déplacent chargés avec l’impression d’emporter leur maison ou leur atelier dans leurs trajets ! Le CarGorille de Gorille Cycles est une solution idéale pour le transport de passagers, de marchandises, de matériel et outillage. C’est un vélo cargo électrique polyvalent et utilitaire, sans compromis sur le design. La modularité du CarGorille est son premier atout, pour s’adapter à tous les cas de figure en matière de chargement.

De série, il est proposé avec une batterie 720 Wh fabriquée en France, un panier avant, des marchepieds arrière et un porte-bagage revêtu de bois. Tout est possible pour s’équiper en fonction de chaque besoin avec, en option : un panier avant plus grand, des caisses de transport pour optimiser l’espace de stockage et enfin, une seconde batterie pour une autonomie encore plus importante. Afin de soutenir pleinement la mobilité électrique et la réduction de l’empreinte carbone, le CarGorille est éligible à la prime de 1000 € proposée par le gouvernement pour l’achat d’un vélo cargo.

Rendre possible les déplacements sur tous types de terrains

Le CarGorille est passe-partout et c’est là que réside son point fort. Chez Gorille Cycles, les gros pneus sont un incontournable et font partie de l’ADN de la marque. Sur un vélo cargo, ils sont totalement inédits ! La présence de ces pneus XXL améliore grandement l’expérience utilisateur en offrant une surface de contact plus importante au sol. En ville, l’efficacité de l’amorti sur le bitume est améliorée : monter un trottoir ou rouler sur des pavés devient aisé. Ailleurs, à la campagne, à la plage ou en montagne, l’adhérence sur des terrains plus mous est assurée : une véritable innovation pour un vélo cargo. On notera également la particularité des roues du CarGorille, adaptées pour avoir un équilibre parfait. La roue avant est plus grande que la roue arrière, ce qui facilite les manœuvres tout en abaissant la hauteur de chargement et donc le centre de gravité. Enfin, la béquille centrale permet au vélo de tenir même avec le chargement, plutôt pratique !



Miser sur la mobilité électrique en toute sécurité, même chargé

Toujours avec cet impératif de combiner confort et sécurité, le CarGorille est équipé de nombreuses fonctionnalités pour assurer une expérience de conduite optimale. Pouvant supporter un poids allant jusqu’à 250 kilos, le CarGorille est doté d’un moteur puissant de 120 Nm, afin de pouvoir circuler avec tout le nécessaire et venir à bout de toutes les côtes. La raison d’être du vélo cargo électrique est de proposer une solution de chargement facile et pratique. C’est pourquoi le CarGorille est équipé d’une gâchette de démarrage facile qui permet de repartir après chaque arrêt sans effort, même à pleine charge. Tous les redémarrages au feu seront ainsi soulagés ! Pour les familles, ce vélo cargo électrique prévoit la possibilité de placer deux enfants à l’arrière et propose des arceaux de sécurité pour les protéger des chutes éventuelles.

Gorille Cycles, la marque française de vélos électriques

Gorille Cycles a été créé en 2016 par l’ingénieur automobile Christophe Yvars. Actuellement basée à Soorts-Hosegor dans les Landes, la marque propose des vélos à assistance électrique de type fatbikes, qui conjuguent qualité et style, durabilité et créativité, confort et robustesse. La signature Gorille Cycles, c’est un design hors du commun, de gros pneus pour la plage et le confort en ville, ainsi qu’une partie électrique de qualité. Les vélos sont notamment populaires auprès des loueurs pour leur robustesse et leur simplicité d’utilisation.

La gamme Gorille, un esprit de famille

Gorille Cycles, c’est une communauté d’utilisateurs qui a opté pour la mobilité douce et se retrouve autour de valeurs communes telles que le sport, la nature, la famille… Les modèles de la gamme, adaptés à des usages multiples, s’inscrivent dans cette logique de tribu. Le Mâle et le Lady offrent aux cyclistes de tout âge un nouveau mode de déplacement confortable et facile d’accès. Le Baby Gorille, pliable et très maniable, est idéal pour les citadins. Mookie, petit mais costaud, fera le bonheur des enfants à partir de 1,25m. Les amateurs de motos craqueront pour le Rétro ou le Cadet tandis que les sportifs jetteront leur dévolu sur l’Athlète ou Titus.

Le CarGorille, le plus utilitaire de la gamme, deviendra votre vélo préféré si vous devez roulez chargés ! L’équipe met un point d’honneur à avoir un contact client privilégié et accompagne les utilisateurs tout au long de leurs aventures avec leurs fatbikes. « Nous mettons l’accent sur une proximité client et un service après-vente ultra réactif car nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs », Christophe Yvars, fondateur et dirigeant. Le vélo cargo combine les avantages traditionnels du vélo avec des fonctionnalités innovantes et incarne la fusion parfaite entre praticité et performance. Il permet d’éviter de nombreux désagréments (embouteillages, accès à des espaces difficilement atteignables…), tout en favorisant un mode de vie actif et sain. Finalement, le CarGorille de Gorille Cycles représente bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est un véritable compagnon de route qui procure une expérience unique à chaque trajet.