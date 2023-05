My Boo dévoile un vélo cargo électrique en lin et en bambou

Le vélo cargo électrique est déjà reconnu comme l’un des moyens de transport les plus respectueux de l’environnement, proposant une alternative aux voitures et même aux camionnettes pour les livraisons urbaines, ou pour le dernier kilomètre. L’entreprise allemande My Boo pousse encore plus loin l’aspect écologique avec l’invention d’un vélo cargo fabriqué avec un cadre en composite de bambou et de lin. Leur approvisionnement en bambou est durable, provenant du Ghana, et ils ont créé un vélo cargo au design assez surprenant, mais qui promet de rouler écolo en toutes circonstances. Le bambou, une matière déjà largement utilisée pour fabriquer des vélos, et par ailleurs, un matériau de niche pour l’industrie du futur. Découverte de vélo cargo en bambou inventé par la start-up allemande My Boo !

Un vélo cargo en bambou étonnant, le Kumasi EP6

Dans l’industrie du vélo, le bambou devient presque une matière commune ! On peut citer le vélo électrique Relief, de l’entreprise lyonnaise Cyclik ou encore le Lance Raker, qui ajoute au bambou des tonneaux d’alcool usagés pour sa construction. Cependant, les vélos cargo ou les vélos électriques cargo en bambou sont rares, voire pratiquement inexistants. Cela s’explique généralement par le poids du vélo cargo, et de celui qu’il est censé transporter. Depuis deux ans, My Boo tente de répondre à cette problématique du poids pour concevoir un vélo cargo, en bambou, apte à transporter des matériaux ou des personnes.

Comment est conçu le vélo cargo Kumasi EP6 de My Boo ?

Le vélo cargo de My Boo se distingue par l’utilisation d’un nouveau cadre composé de segments tubulaires en bambou reliés entre eux par des moyeux fabriqués à partir d’un composite naturel à base de lin. Une différence notoire par rapport aux autres modèles de la marque qui utilisent des fibres de sisal avec de la résine. Le composite de lin est fabriqué en trempant plusieurs couches de tissu de lin dans de la résine, puis en les façonnant autour du bambou et en les ponçant pour obtenir une finition lisse. Ensuite, le cadre est envoyé à l’usine de My Boo à Kiel, en Allemagne, pour l’assemblage final en un vélo complet. Les cadres en bambou sont conçus pour offrir autant la résistance des cadres métalliques traditionnels que l’amortissement des chocs semblables à ceux de la fibre de carbone. En somme, le choix idéal pour transporter des charges lourdes lors des trajets à vélo cargo.

Quelques caractéristiques techniques et le prix du Kumasi EP6

Sur le plan technique, le Kumasi EP6 est équipé d’un système d’assistance électrique Shimano Steps EP6, d’une batterie de 630 Wh et d’une cassette à 10 pignons. Les freins Shimano MT4 à quatre pistons assurent un freinage efficace, tandis que la fourche Suntour SF20 Mobie ebike offre un amortissement à l’avant. Le poids du vélo est de 44 kg avec la batterie installée, et sa capacité de charge maximale est de 190 kg. L’espace de chargement à l’avant, d’une longueur de 65 cm, permet d’accueillir divers matériaux, colis et accessoires. Le Kumasi EP6 de My Boo est actuellement disponible en précommande au prix de 7 999 € et les livraisons sont prévues pour cette année.