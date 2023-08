Le Snowboard Bike, le vélo insolite qui se pilote comme un surf inventé par Michael Killian

Si vous séjournez en Europe durant vos vacances, vous avez peut-être aperçu un drôle d’engin, encore inconnu. Cet engin est l’invention d’un ingénieur irlandais, Michael Killian, parcourant l’Europe chaque année à bord de son invention étonnante : le snowboard bike. Son invention ne date pas d’hier, nous vous en parlions déjà dans cet article. Chaque année, Michael part sur les routes pour faire connaître son invention et pour l’améliorer aussi. Son objectif : faire adopter le vélo-surf des neiges, son autre nom, comme un vélo ordinaire. Ce drôle d’engin suscite l’intérêt de ceux qui croisent sa route, il faut reconnaître qu’il est plutôt original. Retour sur cette invention qui sort absolument des sentiers battus.

Le vélo-surf des neiges, qu’est-ce que c’est ?

Dès le premier coup d’œil, le snowboard bike ne passe pas inaperçu. C’est vrai qu’avec ses deux roues, son cadre biscornu presque au ras du sol, sa selle inclinée et ses deux demi-guidons, un côté à droite et l’autre à gauche, il est plutôt très original et surprenant. « Chaque roue étant indépendante, je peux tourner les deux roues vers la gauche simultanément, réduisant ainsi le temps de réaction. Le mouvement se fait donc plus rapidement qu’avec un vélo classique où la roue arrière suit la roue avant dirigée », explique l’inventeur dans une interview accordée à la chaîne France 3 Régions. Et les curieux sont au rendez-vous, tant son invention peut sembler étrange.

Comment se « pilote » le vélo-surf des neiges ?

Dans la mesure où il dispose de pédales, on peut évidemment le considérer comme un vélo ! Pour le conduire, il faut s’installer sur la selle et adopter une position latérale semblable à celle d’un surfeur, une caractéristique évidente de cet engin unique. Le cycliste n’est donc pas assis face au guidon, mais entre les deux poignées qui, chacune, dirige une roue. Lorsqu’on le regarde évoluer, la première chose qui vient à l’esprit est un mouvement d’ondulation. D’ailleurs, il paraît aussi facile à manier qu’un vélo classique…

Avec peut-être un peu d’entraînement pour se maintenir en équilibre, dans une position contraire à la pratique habituelle ? Enfin, pour équilibrer le snowboard bike, Michael a opté pour un mouvement de balancier d’avant en arrière plutôt que de gauche à droite, comme sur un vélo classique. Selon lui, cette méthode est plus facile à maîtriser, car les humains sont naturellement stables sur leurs deux pieds et ont l’habitude de se rééquilibrer lors de la marche.

D’où lui est venue cette idée ?

Michael se définit lui-même comme un inventeur, au moins les choses sont claires. Au fil de sa vie, cet ingénieur informaticien a créé plusieurs inventions, dont certaines ont été brevetées dans le domaine des communications de données. Grâce à cela, il a pu financer ses nouvelles inventions une fois à la retraite. À l’âge de 64 ans, il se passionne désormais pour la conception de vélos. Le snowboard bike voit le jour pour la première fois à Dublin en 2004, après de nombreux essais. Ce premier prototype fonctionne et depuis, Michael n’a jamais cessé de penser à son invention. Il est obsédé par l’amélioration de chaque détail et a déjà créé dix prototypes du snowboard bike, chacun étant plus léger et plus maniable que le précédent. Le snowboard-bike a fait une halte du côté de Strasbourg cet été. Mais surveillez vos lieux de villégiature, chaque année, l’inventeur s’offre un road trip de trois mois pour faire découvrir son invention. Plus d’informations : snowboardbike.com.

