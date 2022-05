Snowboard Bike : il invente un vélo hybride et insolite qui se conduit sur le côté

Même s’il n’avait probablement rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui, le vélo a été inventé en 1817 par le baron allemand Karl Drais von Sauerbronn et sa Laufmaschine, ou « machine à courir ». Dans un autre genre, le snowboard aurait lui été inventé en 1965, un peu par hasard grâce à deux jeunes filles qui avaient reçu pour Noël une espèce de monoski nautique doté d’une ficelle… Mais quel rapport entre le snowboard et le vélo nous direz-vous ? Nous vous répondrons le SnowBike, un engin étrange, hybride, qui se déplace sur route, mais se conduit comme un snowboard… La première invention de vélo depuis 200 ans apparemment ! Présentation.

Petite leçon pour mieux comprendre !

Pour comprendre l’idée de cet engin, il faut déjà savoir que l’équilibre humain se fait par l’intermédiaire de l’oreille interne… A l’intérieur de celle-ci, se trouvent trois canaux semi-circulaires qui sont positionnés en angle droit les uns par rapport aux autres, ce qui permet donc de détecter l’équilibre sur trois axes. Les équilibres humains se font d’avant en arrière, de gauche à droite et sur l’équilibre en rotation. Sur un vélo, c’est l’équilibre de gauche à droite qui est privilégié, le même que pour piloter un avion, complémenté par le visuel pour observer la ligne d’horizon. Sur le snowboard, c’est l’équilibre avant arrière qui prime, en permettant une plus grande capacité de rotation; l’apport visuel n’entre pas vraiment en compte.

Mais alors c’est quoi ce snowbike ?

La SnowBike est monté sur le côté, donc le cycliste s’assoit de biais sur la selle, et le guidon se trouve de chaque côté de l’engin. Il ne pédale plus face à la route, mais latéralement et guide donc le vélo comme un snowboard. Les équilibres qui servent pour les deux disciplines sont donc réunis pour pouvoir piloter cet engin… L’inventeur de cet étrange objet se nomme Michael Killian, il est irlandais et adore inventer des vélos insolites. Il a aussi inventé un vélo à voile, ou encore une trottinette latérale. Ce snowbike semble être, pour le moment, un prototype, comme ses autres inventions, et rien ne dit qu’il sera commercialisé un jour… C’est peut-être mieux ainsi, car il n’a pas l’air évident à conduire ce snowbike ! Plus d’infos : snowboardbike.com

Un autre étrange vélo ?

Bernhard Sobotta, un étudiant autrichien, avait lui, en 2021, inventé un vélo camping-car, dont le concept a pour objectif de permettre au cycliste de se reposer entre deux étapes. Il a imaginé un cadre un peu particulier fait d’une tubulure en métal qui ne gène pas le cycliste. La selle se trouve juste au-dessus de la roue et le guidon, au sommet du cercle. Vous souhaitez le découvrir ou le redécouvrir ? Voici le lien d’un article sur NeozOne dont il avait été le sujet en septembre dernier.