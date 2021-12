Black-Line : le premier Ski & Snowboard Connecté !

Souvenez-vous, en 2018, nous vous parlions d’une toute jeune start-up française qui développait le QuickSett, un disque rotatif qui permettait aux snowboardeurs de pratiquer leur loisir favori en évitant les douleurs du genou…

Les genoux sont probablement les articulations les plus sollicitées dans les sports de glisse et ce petit accessoire proposé par Black-Line venait protéger les genoux des passionnés de Snowboard. Mais le QuickSett c’était donc en 2018, depuis, la start-up a bien grandie et s’étoffe d’un nouveau concept tout aussi innovant que le premier : Les Skis & Snowboards Connectés

Le QuickSett avait connu un énorme succès lors de sa campagne de financement participatif avec plus de 600% de la somme nécessaire ! Les Skis & Snowboards Connectés semblent prendre le même chemin… On vous présente la nouvelle innovation de BLACK-LINE qui va révolutionner les pistes cet hiver !

Le QuickSett c’est quoi ?

Sorti en 2018, le QuickSett était déjà une petite révolution dans les sports de glisse… Ce disque mécatronique rotatif s’installe directement dans la fixation du snowboard. Et, grâce à une télécommande, il permet d’adopter une position de « cruising » sur les plats… Comme si vous étiez sur un skateboard.

La campagne Indiegogo avait à l’époque cartonnée avec plus de 1000 contributeurs pressés d’essayer le QuickSett. Forts de leur premier pari réussi, Sylvain et Rémi Garmerone, les fondateurs de Black-Line reviennent avec un nouveau projet : Les Skis & Snowboards Connectés.

C’est quoi le nouveau projet de Black-Line ?

Son nom, le Black-Line Tag qui a été développé en partenariat avec le créateur de LEDGER, associés et mentors et référence mondiale de la sécurisation des cryptomonnaies. Concrètement le Black-Line Tag va vous permettre de suivre l’évolution de vos produits en vous connectant à une application mobile. Mais également de pouvoir suivre vos équipements si ceux-ci venaient à vous être volés ou si vous les perdiez. Voilà pour la partie application !

Et les skis et snowboards connectés c’est quoi exactement ?

Pour fabriquer les Skis & Snowboards connectés qui fonctionnent avec le Black-Line Tag, l’entreprise s’est entourée de la société First Track Lab, spécialiste de développement de skis et snowboards… L’entreprise basée en Suisse a déjà pour référence notable les snowboards ROSSIGNOL XV. Ces snowboards équipent notamment Xavier De Le Rue, triple champion du monde de cross !

Les skis et snowboards Black-Line se constituent d’une feuille de bambou brut au-dessus et de différents noyaux de bois comme le peuplier, le hêtre ou encore le paulownia. En associant ces différentes espèces de bois, ils sont parvenus à obtenir des produits très résistants, mais également durables et légers à porter. La résine utilisée est, elle, en résine Biomasse, ce qui veut dire qu’elle provient de matériaux recyclés comme les huiles végétales ou la sciure de bois !

Et combien ça coûte ?

Les skis & snowboards connectés sont actuellement en campagne de financement participatif sur Indiegogo. Le ski VALSY muni de son BLACK-LINE TAG est un modèle All mountain / Backcountry. Il vous surprendra par sa polyvalence… Il est actuellement disponible en précommande en deux tailles différentes (176 et 184 cm) avec une livraison estimée en février 2022… Quant au prix, il est de 349€ au lieu de 679€ lorsqu’il sera commercialisé, soit une économie de 48% ! C’est peut-être le bon moment de vous faire plaisir et de préparer vos futures vacances aux sports d’hiver non ?

La campagne Ski & Snowboard Connected by BLACK-LINE sur Indiegogo

