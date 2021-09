Un étudiant invente un étrange concept : le vélo camping-car !

Habituellement un camping-car, c’est un énorme véhicule qui propose le luxe de voyager dans une petite maison sur roues; parfois très luxueux, ils peuvent couter plus chers qu’un appartement !

Mais dans la tête d’un étudiant autrichien, c’est un vélo qui sert d’élément de base à cette petite maison… Nous sommes bien loin du camping-car tout équipé avec salle de bain et cuisine aménagée. D’ailleurs, le vélo de Bernhard Sobotta peut-il être considéré comme un camping-car ? Présentation de son concept.

Le vélo / camping-car

Bernhard Sobotta est étudiant en design industriel à l’Université des Sciences Appliquées FH Joanneum. En se demandant si son prochain vélo pourrait être un camping-car, il imagine un concept simple, mais efficace, et travaille à rendre son idée réalité, relate le site Fredzone.org. Il faut bien avouer que sa proposition, bien que peut-être un peu étrange, est vraiment bien pensée…

The Cercle

Ce concept de vélo camping-car a pour objectif d’offrir à l’utilisateur l’occasion de se reposer sur le vélo, tout en se protégeant des insectes. Le vélo en lui-même ne se différencie pas d’un vélo classique, son cadre, en revanche, est un peu particulier, car c’est là que se trouve l’innovation de l’étudiant: celui-ci est en forme de cercle tubulaire en métal, mais il ne gène pas le cycliste lorsque celui-ci est en mouvement.

La selle se trouve au-dessus de la roue et avant le cercle en métal; quant au guidon, il est installé au sommet du cercle. Des sacoches ont été disposées de part et d’autre de celui-ci pour permettre le transport de bagages essentiels, mais également pour y ranger la fameuse moustiquaire intégrée. Malgré un vélo qui semble imposant, cela n’affecte pas son poids car l’étudiant a allégé la structure au maximum, pour que le vélo soit le plus léger possible.

Pourquoi le qualifie-t-il de camping-car ?

Le secret du Cercle se cache justement dans le cercle tubulaire en métal, qui tourne sur lui-même et se transforme en une banquette modulaire et pliable. Et cette banquette aura plusieurs fonctions: devenir un siège d’appoint disposant d’une petite tablette pour prendre son repas, mais surtout se transformer en une couchette intégrale, pour une sieste au sommet d’un col de montagne ou une nuit à la belle étoile. Avec un bon oreiller et une couverture, glissés dans les sacoches, le cycliste pourra y passer la nuit, allongé sur un « vrai » lit de camping.

Une moustiquaire intégrée au vélo

L’innovation c’est aussi et surtout la moustiquaire rangée dans les sacoches. Il est vrai que lorsque l’on découvre la nature à vélo, les moustiques peuvent être de redoutables ennemis… Ils aiment les sous-bois, les étangs, et nous attaquent sans crier gare.

Grâce à la moustiquaire intégrée qui s’accroche directement sur le cadre du vélo, vous serez protégés des moustiques et passerez une nuit confortable. Vélo camping-car ? La définition est peut-être un peu forte mais c’est en tout cas un joli concept qui mériterait peut-être de voir le jour. L’étudiant autrichien n’envisage pour le moment aucune commercialisation de son invention, mais c’est plutôt bien pensé non ?