Le YouTuber Sergii Gordieiev fait actuellement beaucoup parler de lui. Celui qui est derrière la chaîne « The Q » est connu pour ses inventions bizarres qui recueillent généralement des millions de vues sur YouTube. L’une de ces dernières créations est un vélo dépourvu de roues. L’engin utilise une conception à chenille de char pour se déplacer. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un projet à la fois original et fascinant. La vidéo prouve effectivement qu’il est techniquement possible de faire avancer un biclou en se passant des roues conventionnelles.

Des « roues linéaires »

En fait, ce n’est pas la première fois que Sergii invente une bicyclette aussi intrigante. Plus tôt cette année, le même créateur a publié sur la Toile des vidéos montrant un vélo à roues carrées et un autre avec des roues triangulaires. Il faut donc dire que le vidéaste a une passion pour les vélos insolites. Concernant sa dernière création, comme indiqué plus haut, il s’agit d’un vélo sans roues. Mais qu’est ce que cela signifie exactement ? Eh bien, il suffit de regarder la vidéo à la fin de cet article pour le comprendre. Comme vous pouvez le voir, l’engin comporte ce qui semble être des « roues » linéaires.

Des arbres inclinés

Les longs arbres qui entrent en contact avec le sol sont munis d’une chenille en caoutchouc entraînée par des chaînes reliées à la pédale. Les « roues linéaires » ne forment pas un angle perpendiculaire par rapport au sol, visiblement pour permettre de garder facilement l’équilibre. Comme l’explique notre source, ce sont les principaux éléments qui distinguent ce vélo d’une bicyclette classique. Pour le reste, on a donc les mêmes composants que ce que l’on peut trouver sur une bicyclette conventionnelle.

Plusieurs millions de vues en quelques jours

L’emplacement du siège et du guidon ne change donc pas, tout comme celui des pédales. D’ailleurs, le cadre présente une conception pas totalement nouvelle. En revanche, il y a un dégagement assez important à l’arrière pour permettre l’intégration de l’arbre chenillé. Au vu de sa conception, le nouveau vélo DIY de The Q est assez bruyant quand il roule. Après tout, il s’agit d’un modèle conçu plutôt pour le plaisir que pour un usage réel ! Vu que la vidéo a déjà accumulé près de 12 millions de vues en seulement 10 jours, cela prouve que les internautes sont loin de se soucier de son aspect pratique… Et vous, que pensez-vous de ce vélo hors du commun ? Plus d’informations sur sa chaine YouTube.