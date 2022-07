Il invente la “demi-roue” de vélo pour “défier les lois de la physique”

Connaissez-vous Sergeii Gorbieiev ? Il est fort probable que vous n’en n’ayez jamais entendu parler… Cet homme est ingénieur et apparemment il aime deux choses : inventer des trucs bizarres, et défier les lois de la physique. Il travaille pour la chaîne YouTube The Q qui présente des inventions en tous genres. Celle de Sergeii est absolument étonnante, puisqu’il est parvenu à construire un vélo électrique dont la roue arrière a été séparée en deux parties distinctes. Depuis l’invention du vélo ou plutôt de la draisienne en 1817, il a bien sûr évolué, s’est perfectionné, allégé, électrifié, mais sa physionomie n’a finalement pas tellement changé. Avec son invention, Gorbieiev entend prouver que la physionomie d’un vélo n’est pas immuable ! Présentation.

Quelle est donc cette invention ?

Un vélo reste un vélo, qu’il soit électrique, classique ou même à moteur, il est composé de deux roues, d’une selle et d’un guidon… Le vélo de l’inventeur ukrainien comporte bien une selle, un guidon et deux roues, mais sa roue arrière est en fait divisée en deux moitiés de roues parfaitement identiques. Dans une vidéo qui a réuni plus de 66 millions de vues en quelques jours, il prouve qu’avec une construction intelligente, il peut faire rouler son vélo, même si celui-ci dispose de deux roues arrière au lieu d’une seule. Et l’inventeur explique: « voici à quoi ressemblent les mathématiques régulières : 0,5 + 0,5 = 1 donc, en « bikematics », cela devrait également fonctionner ».

Comment a-t-il construit son étrange vélo ?

La clé de son invention réside dans la synchronisation de sa roue divisée en deux. En fait, quand l’une des parties du pneu appuie sur la route, l’autre est en l’air. Concrètement, il y a toujours une demi-roue en contact avec le sol et ce contact n’est jamais perdu puisque la seconde demi-roue vient prendre le relais quand la première se retrouve le pneu en l’air… Pour créer son invention géniale, il a donc dû découper la roue arrière en deux parties parfaitement identiques, puis agrandir le cadre de son vélo avec des rivets et des tuyaux pour accueillir ses deux demi-roues. Il est évidemment utile de préciser que les pneus sont des pneus sans air, sinon, ça ne marche pas !

Un autre vélo inventé par le youtubeur ?

Souvenez-vous en février 2021, nous vous présentions un étrange vélo dont les roues avaient été remplacées par des scies circulaires en métal… Le vélo pour circuler sur les lacs gelés est aussi l’invention de Sergeii Gorbieiev et sa vidéo compte aujourd’hui 173 469 636 vues, un véritable carton pour cet inventeur un peu déjanté, il faut bien le reconnaître ! Son vélo avec des scies circulaires en guise de roues semblait tout droit sorti d’un film d’horreur et il n’a jamais été commercialisé, ce que l’on peut comprendre. Quoi que, dans certaines régions du monde, il aurait pu être bien utile pour circuler ! Cet ingénieur inventeur semble un peu fou mais apparemment ses inventions cartonnent dans le monde entier, et avouons que son vélo avec deux demi-roues est une invention géniale non ? En tout cas, il prouve qu’un vélo n’est pas forcément construit avec deux pneus circulaires ! Nous, on adore ! Pas vous ?