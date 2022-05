SuperWheel : cette roue de vélo (non électrique) utilise le poids du cycliste pour avancer

La SuperWheel est une roue pas comme les autres: elle a été conçue dans le but d’optimiser l’expérience de conduite ainsi que l’efficacité du cyclisme. Ceci est rendu possible par un concept innovant appelé WTECT (Weight (mass) to energy conversion technology (Weight)), porté par la start-up irlandaise SuperWheel. Grâce à un mécanisme assez complexe composé de ressorts, le poids du cycliste peut être converti en force de propulsion pour aider son vélo à avancer. Autrement dit, la SuperWheel exploite la compression et la décompression des ressorts pour les transformer en mouvement vers l’avant.

Facile à installer et à entretenir

La SuperWheel a été conçue pour être facile à installer et à utiliser; son montage ne requiert aucune compétence spécifique. En fait, elle peut équiper la plupart des vélos traditionnels grâce à ses dimensions standards. L’absence de batterie est une caractéristique particulièrement intéressante dans la mesure où cela nous tient à l’écart des contraintes liées au rechargement. Il suffit que vous montiez sur vélo et que vous fassiez des mouvements pour que le système vous assiste en rendant le pédalage plus facile.

Une assistance de plus de 30 %

L’autre point important est qu’il n’y a pas de limite d’autonomie: tant que vous pédalez, l’assistance fonctionnera toujours. Selon les estimations, la SuperWheel peut améliorer l’efficacité d’un vélo de plus de 30 %. Tout dépend cependant du réglage des ressorts et du gonflage du pneu. A noter que pour régler la pression des ressorts, il suffit de serrer ou de desserrer les écrous prévus à cet effet. Bref, cette roue innovante est considérée comme une alternative à l’assistance électrique. Elle peut servir à de nombreuses utilisations. Toutefois, les montées longues et raides sont déconseillées dans la mesure où elles pourraient endommager certains composants internes de la SuperWheel.

Une solution écologique

Étant donné que la SuperWheel ne comporte pas de batterie, encore moins de moteur, elle est donc plus légère que n’importe quel système comparable fonctionnant à l’électricité. Par rapport à un VAE, votre vélo sera en conséquence moins lourd. L’autre avantage de cette solution que nous propose la start-up irlandaise fondée par Simon Chan est qu’elle est plus respectueuse de l’environnement éant donné que le cycliste parvient à se déplacer plus facilement par l’intermédiaire de son poids et de sa force physique. Enfin, sachez que la SuperWheel coûte un peu moins de 500 €, et elle est compatible avec plusieurs types de pneu. Plus d’infos : superwheelsystem.com