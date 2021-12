LAVO : un studio de design néerlandais dévoile un étonnant vélo cargo à hydrogène

Il y a quelques années, lorsque nous avons vu arriver les premiers vélos cargos électriques, nous nous disions qu’ils étaient les « vélos du futur » … Et nous ne nous étions pas trompés puisqu’ils sont devenus en quelques mois le mode de transport préféré d’un bon nombre d’entre nous.

Les ventes de vélos cargos électriques ont bondi de 25% en 2020 et de plus de 46% sur l’année qui se termine selon cette étude… Depuis quelques mois, on voit apparaître sur le marché le vélo à hydrogène. Un cabinet de design néerlandais, Studio MOM présente un concept de ce type d’engins pour faire la pige aux vélos électriques. Serait-ce désormais, lui, le vélo du futur ?

Lavo, c’est son nom

Le studio de design néerlandais Studio MOM propose donc un vélo à hydrogène, qui a la particularité de se recharger au soleil. Le modèle LAVO se veut très dynamique et capable de voyager sur de longues distances sans émission de CO2 et en toute légèreté. Les designers du studio affirment que c’est même le premier vélo à hydrogène au monde ! Mais, pour le moment, aucune date de commercialisation, ni de prix annoncé.

Ils oublient peut-être que la start-up française Pragma avait déjà imaginé, Alpha, sur le même principe: en 2019, il était le seul vélo à hydrogène connu. L’Alpha vendu à sa sortie près de 15 000€, existe toujours à moins de 5000€ enfin avec un chargeur qui en coûte beaucoup plus (30 000€).

Comment ça marche ?

Le fonctionnement d’un vélo à hydrogène est rendu possible grâce au phénomène d’électrolyse. C’est-à-dire que dans une pile à combustible, on met en contact de l’hydrogène et l’oxygène de l’air ambiant; c’est alors une réaction chimique qui va produire de l’électricité et ne rejeter que de la vapeur d’eau.

Pour le vélo à hydrogène Alpha, la pile à combustible qui l’équipe, contiendrait 5 à 10000 fois moins de métaux qu’une batterie lithium. Et il faut 2 minutes pour faire le plein d’hydrogène, contre 3 heures pour recharger un vélo électrique.

Un autre projet pour Pragma Industries

L’entreprise Pragma Industries s’est associée avec les néerlandais Urban Arrow pour développer un vélo cargo à hydrogène avec une pile à combustible qui se rechargerait au soleil. Mais alors qui aura la paternité du premier vélo cargo à hydrogène « solaire » ? 2022 nous le dira peut-être…

Un vélo cargo c’est quoi ?

Avec l’avènement des transports propres en ville, le vélo cargo pourrait s’imposer dans les mois à venir comme la Star de l’année 2022. Un vélo cargo se définit par le fait qu’il dispose d’une caisse de transport qui peut se situer à l’avant ou à l’arrière. Il existe trois modèles de vélos cargos, qu’ils soient électriques ou mécaniques :

Le bi-porteur qui possède un chargement à l’avant et qui roule sur deux roues;

Le triporteur qui se présente sur le même principe de chargement que le bi-porteur mais sur trois roues;

Ou le Longtrail qui propose, lui, un chargement à l’arrière, plus pratique pour les charges lourdes notamment.

D’autres conseils pour acheter un vélo cargo ? Retrouvez notre guide d’achat pour savoir quel modèle vous correspond le mieux !