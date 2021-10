Fasten : une invention révolutionnaire qui permet de changer la roue arrière d’un vélo en quelques secondes

Si vous êtes cycliste, vous avez forcément un jour connu le problème de la roue crevée. Et si, en plus, vous pratiquez la course, ce peut être encore plus handicapant, car il faut changer une roue en quelques secondes pour ne pas perdre de temps.

Une entreprise française vient de mettre au point un système qui va vous permettre de changer votre roue en quelques secondes seulement. Lagar Concept présente sa solution Fasten: un système de fixation qui maintient le disque et la cassette de pignon sur le vélo lorsque vous changez la roue. Présentation.

Lagar Concept c’est quoi ?

Lagar Concept est une entreprise fondée par Jean-Paul Lagar du côté d’Albi. FASTEN permet un changement rapide et simple de la roue. En effet, la chaîne n’a pas besoin d’être enlevée du pignon et le cycliste peut donc redémarrer facilement. De plus, FASTEN ne nécessite aucun outil pour le changement de roue: le système breveté consiste à déplacer les roulements dans le cadre ou dans la fourche au lieu de les mettre dans la roue.

Jean-Paul Lagar explique que le système FASTEN “permet au cycliste d’utiliser la roue unique aussi bien pour l’arrière que pour l’avant, car il n’y aura plus de roue « avant » et de roue « arrière ». Vous n’aurez qu’une roue, qui s’adapte aussi bien aux deux endroits”.

Comment ça marche ?

Grâce à des surfaces en « V » en forme de queue d’aronde, on peut assembler le moyeu et la transmission de puissance du frein et de la chaîne; la double inclinaison des surfaces permet donc de serrer les deux manchons contre le moyeu, et non en utilisant un axe vissé. Se créé alors une forme d’engagement directement dans le moyeu.

Grâce à la forme tripode du manchon porte cassette, on pourra donc insérer le moyeu quelque soit sa position; il s’alignera tout seul. Les axes sont sécurisés, et vous ne pourrez donc pas les sortir du manchon; ils resteront sur le vélo et vous n’aurez donc pas à les poser sur le sol pour changer votre roue.

La différence avec un système classique

Sur la plupart des vélos, pour retirer la roue arrière, il faut déplacer la chaîne jusqu’au plus petit pignon ou retirer l’axe traversant, puis il faut ensuite retirer le dérailleur. Et évidemment, il faut réaliser toutes les étapes à l’inverse pour la remettre en place.

Le système FASTEN rend les choses plus faciles puisque la cassette reste attachée au châssis d’un côté, et le disque de frein de l’autre. En fait, les roulements sont contenus dans les logements, et non dans la roue.

Grâce à ce système, la roue dispose d’un moyeu simple et étroit qui vient s’emboîter contre les supports. Un axe traversant permet ensuite de resserrer et de verrouiller l’ensemble du dispositif. Le retrait de la roue est donc simplifié puisqu’il implique simplement de desserrer cet axe, de le retirer puis de prendre la roue.

La technologie FASTEN a remporté un prix lors du salon Eurobike, mais on ne connaît pas encore les modalités concernant sa disponibilité et le prix auquel il sera vendu. Cela pourrait être une nouvelle manière pour les constructeurs d’équiper leurs vélos de ce système de changement rapide de roues !