Gboost : un nouveau kit d’électrification amélioré pour transformer n’importe quelle bicyclette en vélo électrique

Ces dernières années, les vélos électriques n’ont cessé de gagner en popularité en France. Il faut dire que ce sont des solutions de transport vraiment pratiques : ils sont à la fois rapides et écologiques, que demander de mieux ?

D’ailleurs vous aussi, ça vous intéresse, mais vous avez déjà un vélo et vous n’avez pas le cœur de vous en séparer ? Dans ce cas, optez pour un kit qui vous permettra de transformer votre vélo classique en vélo électrique. La marque française Ebike Lite vient justement de lancer un tout nouveau kit d’électrification, en voici tous les détails.

Une version améliorée

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Ebike Lite n’est pas nouveau dans le marché des kits pour électrifier les vélos classiques: fondée en 2011, l’entreprise grenobloise a déjà lancé un premier kit Gboost en 2013 à la demande de Decathlon comme raconte Dominique Houzet, l’un des cofondateurs.

Le kit est composé d’un moteur électrique ainsi que d’un galet, le tout placé à l’aplomb de la selle du vélo. Le fonctionnement est simple : le moteur actionne le galet qui fait tourner la roue arrière en frottant sur le pneu. Un système pratique qu’Ebike Lite a décidé d’améliorer.

La société a commencé par supprimer le bruit généré par le moteur et le galet en action pour un système silencieux. La version 2.0 est dotée d’un galet plus puissant, avec de meilleures capacités de refroidissement. Elle embarque aussi une nouvelle fonction : celle de détecter le pédalage par champ magnétique pour que l’assistance ne se déclenche uniquement que lorsque vous pédalez. A cela s’ajoute une interface moteur/smartphone pour afficher les infos pratiques sur le kit et votre vélo.

Comment ça marche exactement ?

Par rapport au premier kit Gboost, « la version de septembre 2021 utilise le frein moteur pour récupérer de l’énergie en descente », a détaillé Dominique Houzet. Ce dernier a également ajouté que le nouveau kit « permet également de démarrer sans pédaler et assiste le cycliste lorsqu’il doit pousser son vélo ».

Comme quoi, nous avons affaire à un système pratique qui promet d’excellentes performances pour le vélo transformé et celui/celle qui l’utilise ! Surtout que l’ensemble ne pèse que trois petits kilos. Pour ceux qui sont intéressés, comptez au moins 899 euros pour vous en offrir un.

Kits d’électrification : un marché qui promet ?

Si les ventes de vélos électriques ne cessent de grimper dans l’Hexagone, le marché des kits d’électrification connait une croissance plus modeste. Chaque année, seuls quelques milliers d’exemplaires sont vendus, mais le secteur n’en reste pas moins prometteur quand on sait que les Français sont près de 20 millions à rouler à vélo… dont beaucoup de vélo classique.

Les marques spécialisées sont ainsi nombreuses à proposer des kits innovants pour transformer des vélos lambda en vélo électrique. Outre Ebike Lite, on peut par exemple citer Ozo ou encore Cycloboost avec leur concept de « moteur pédalier » ou « moteur roue ». Dans tous les cas, le système se veut pratique, car vous pourrez l’installer vous-même. Le seul hic c’est que certains assureurs ne couvrent pas les vélos modifiés en cas d’accidents ou autre drame matériel.