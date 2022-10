Il invente une roue de vélo “increvable” avec des bâtons de colle chaude

The Q est une chaîne YouTube suivie par près de 13,2 millions de personnes à travers le monde. Elle est gérée par l’ingénieur et vidéaste Sergii Gordieiev. Cet Ukrainien qui déborde d’idées réalise des vidéos illustrant sa façon de mettre au point ses inventions. Ce que l’on peut dire, c’est que ces dernières sont pour la plupart très originales. Parmi elles, beaucoup ont fait la une des journaux. Le jeune bricoleur a conçu de nombreuses roues de vélo très insolites comme la “demi-roue”, coupée en deux parties égales, la roue omnidirectionnelle, la roue sans axe ou encore une roue « scie circulaire »…

Des créations plus intéressantes les unes que les autres

Le « Bike for speed » fait également partie de ses inventions ayant réussi à dépasser la barre des trois millions de vues. Il s’agit d’un vélo retravaillé qui intègre un énorme plateau. Cette modification a permis à l’engin d’atteindre une vitesse maximale de 64 km/h, ce qui est impressionnant pour une bicyclette ! Il faut croire que Sergii adore expérimenter les changements physiques et mécaniques des vélos. Après le Bike for Speed et l’Elliptical Bike, arrive maintenant le vélo avec des roues fabriquées à partir de bâtons de colle chaude. Le travail s’est fait en plusieurs étapes, cette fois-ci, moins laborieux que d’habitude. « Vous pouvez mouler et couler des bâtons de colle dans n’importe quoi. Mais la première idée m’est venue à l’esprit – essayons d’utiliser des bâtons de colle comme pneus de vélo »explique l’inventeur.

Des pneus fabriqués avec de la colle chaude

Dans la vidéo qu’il a postée sur YouTube, il commence par utiliser une imprimante 3D pour fabriquer des supports qui serviront de moules pour façonner les pneus. Les supports sont fixés en rond autour des deux jantes. Par la suite, les bâtons de colle sont placés dans une marmite qui passera au micro-ondes. Une fois la colle entièrement liquéfiée, elle est versée dans les moules afin d’épouser la forme intérieure. Le tout est laissé à l’air ambiant, le temps de durcir. Quand la colle a refroidi, les moules sont retirés et les imperfections au niveau des nouveaux pneus en plastique sont corrigées à l’aide d’un souffleur d’air chaud.

Le plaisir d’inventer

Cette invention très originale pourrait bien résoudre le problème de la crevaison des pneus. En effet, comme les pneus originaux de Gordieiev sont dépourvus de chambre à air, il n’y a pas de risque de dégonflage, mais plutôt d’usure. Un autre avantage : l’adhérence des roues au sol serait meilleure. Cependant, nous ignorons ce qu’il adviendrait si les températures étaient vraiment élevées… Ce qui est sûr, c’est que l’inventeur réalise ses expériences pour le plaisir du partage et non dans un but de production… Plus d’informations sur la chaine The Q (YouTube)