Il fabrique des pneus increvables à base de tuyaux PVC, de vis et d’écrous

Depuis leur invention, qui remonte tout de même à l’année 1887 par un certain Monsieur Dunlop, les pneus sont remplis d’air. Et s’ils sont bien pratiques, il faut avouer que les crevaisons arrivent toujours au plus mauvais moment. Le fabricant français Michelin, devrait sortir en 2024 le pneu UPTIS, sans air et donc increvable. Cela fait un peu plus de 10 ans que l’on nous promet un pneu garanti anti-crevaison. En attendant, nous prions toujours pour ne pas faire de rencontre fortuite avec un nid-de-poule ou une vis égarée. La semaine dernière, des pneus d’un nouveau genre ont été dévoilés par des médias britanniques. Ils seraient fait-maisons, sans air, mais fabriqués avec des « tuyaux, des boulons, et des écrous en PVC ». Mais quel est cet étrange concept ? Explications.

Les pneus Airless « DIY »

A priori, ces pneus auraient été inventés par un pilote de course (anonyme) qui serait aussi ingénieur en mécanique. Ce pneu aurait été testé sur la jante en acier 14 pouces d’une Ford Mondeo. Il se composerait, vu de l’extérieur, de 15 tuyaux en PVC souples, et des tuyaux anti-vibrations ajoutés à l’extérieur, histoire de rendre le roulage et l’adhérence plus aisés. Pour l’adhérence, justement, ils ont utilisé la bande d’un pneu normal enroulée autour des tuyaux PVC. Le tout est maintenu par quelques 300 écrous et boulons. Les créateurs (Driven Media), expliquent sur YouTube qu’ils étaient très confiants quant à leur drôle d’innovation, mais que les pneus n’avaient pas encore été testés sur une voiture, et qu’ils n’étaient pas sûrs que le PVC résisterait aux chocs de la route.

Quel test pour ces pneus d’un nouveau genre ?

Pour réaliser le test de leurs pneus, ils ont équipé une Ford Mondeo, qui pèse environ 800 kilos avec le chauffeur, soit environ 200 kilos par roue. Avant de les tester sur circuit à une vitesse de 160 km/h, ils voulaient s’assurer qu’ils résisteraient à une vitesse normale. Le premier tour de circuit a révélé des pneus très bruyants avec des morceaux de PVC qui se détachaient en roulant: premier test raté apparemment !

Et le test suivant, ça donne quoi ?

Il semblerait que leur premier prototype ne fût pas convaincant, mais pour les concepteurs, le vrai test était celui du « lit de clous ». Vous savez, celui qui sert de matelas aux fakirs indiens ! Concrètement, si le pneu résistait au lit de clous, c’était une preuve qu’il avait de l’avenir. D’après les dires des concepteurs, les tests ont été une vraie réussite. Ils auraient même réussi à passer d’énormes nid-de-poule qui auraient provoqué une crevaison sur les pneus à air. Les concepteurs concluent par ces mots : « Ils ne sont en aucun cas parfaits. Ils pourraient être un peu plus silencieux et beaucoup plus ronds, mais ils résistent vraiment aux clous, aux nids-de-poule et à la conduite lourde ». Ces pneus ont-ils vraiment de l’avenir, ou sont-ils simplement un gadget créé pour faire le buzz ? Difficile d’imaginer construire les pneus de sa voiture dans son garage. Evidemment, il vaut mieux ne pas tenter l’expérience, c’est une question de sécurité. Sont-ils efficaces ? Nous en doutons, mais ils ne sont vraiment pas beaux, c’est une certitude ! Ont-ils un avenir ? Surement, quand on connait le tarif pour un changement de pneus !