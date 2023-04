L’invention d’un vélo avec des roues carrées totalement fonctionnelles !

Un vélo avec des roues carrées ? Et comment peut-il donc rouler ? Cette question, l’ingénieur et créateur de contenu Sergii Gordieiev, se l’est peut-être posée un jour. Il avait déjà inventé un vélo avec une roue arrière divisée en deux ou encore un vélo increvable avec des bâtons de colle chaude. Sur la chaîne YouTube The Q, tenu par l’inventeur un peu fou, les 13.3 M abonnés peuvent s’amuser à découvrir toutes sortes d’inventions plus ou moins farfelues, il faut le reconnaître. Sa dernière trouvaille, le vélo à roues carrées, qui est original par plusieurs aspects. Outre ses roues carrées, il a été fabriqué intégralement avec des pièces de vélos mises au rebut. Découverte.

Quelle est cette drôle d’invention ?

C’est une drôle d’invention que nous livre cette fois Sergii Gordieiev, puisqu’il choisit de remplacer des roues ordinaires par des roues à cadre carré. Selon lui, c’est l’un des projets les plus fous que son équipe et lui n’aient jamais construit, et nous le croyons « sur parole ». La plupart des matériaux recyclés par l’équipe proviennent de pièces mises au rebut sur d’autres vélos de l’atelier. Faire tourner des roues carrées peut sembler compliqué, pourtant dans une vidéo publiée le 9 avril dernier, il prouve que cela est possible. On peut y découvrir le montage en intégralité et l’essai de ce drôle de vélo, qui cache en fait un petit secret.

Comment fonctionne ce vélo insolite ?

Sergii Gordieiev a commencé par créer le cadre pour les roues carrées. Dans cette optique, il a utilisé une plaque de ce qui pourrait être de l’acier et l’a découpée en plusieurs parties. Ensuite, il a soudé l’ensemble pour former un carré dans lequel il a inséré les roues et le système de transmission. Il a ensuite percé des trous dans le cadre afin d’y injecter les tiges qui serviront à ancrer le pédalier du vélo. Il a ensuite fixé les plateaux qui permettent aux roues carrées du vélo de fonctionner correctement. Entre chaque plateau, il a inséré des roues « roulantes » puis étendu des chaînes rectangulaires enveloppées dans des chambres à air de pneus récupérés. Finalement, s’il parvient à faire rouler ses roues carrées, c’est tout simplement parce que les roues qui tournent sont à l’intérieur des cadres carrés, qui eux ne bougent pas. Ingénieux, non ?

Le vélo à roues de bâtons de colle chaude

Dans cette autre vidéo publiée il y a environ six mois, l’inventeur qui affirme avoir une passion pour les inventions étranges présente comment il a fabriqué des roues avec de la colle chaude. Pour ce faire, il a d’abord confectionné des moules avec une imprimante 3D. Une fois ses moules séchés, il les a remplis de bâtons de colle chaude, qu’il a fait fondre au micro-ondes. Une fois la colle refroidie, il lui a suffi d’enlever les moules pour obtenir des pneus en plastique sur lesquels il a gommé les aspérités au moyen d’un souffleur à air chaud. Une invention originale qui pourrait permettre de pallier le problème de la crevaison des pneus ou du dégonflage, voire de l’usure. Cependant, l’inventeur crée pour le plaisir. Il n’a aucunement l’intention de commercialiser ses drôles de créations.