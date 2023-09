Le vélo électrique pliable Hitway BK5 est à seulement 399 €, un prix complètement démentiel !

La date des soldes d’hiver est encore loin, et le Black Friday n’aura lieu que le 24 novembre ! Cdiscount n’a pas attendu ces dates pour proposer une offre exceptionnelle sur le vélo électrique pliable Hitway BK5 ! Si vous recherchez un vélo électrique performant, maniable et facile à transporter, c’est le moment de passer à l’achat. Habituellement vendu au prix de 999,99 €, son prix fond et se retrouve à 399,99 €*. À ce prix-là, les stocks fondent comme neige au soleil. Alors, découvrez le Vélo électrique pliable Hitway un compagnon de déplacement parfait pour les amateurs de vélo et ceux qui recherchent une alternative écologique pour se rendre au travail ou se balader en ville. C’est parti.

Un moteur sans balai très puissant

Le vélo électrique Hitway BK5 est équipé d’un moteur puissant de 250 W et de pneus de 16 pouces, offrant une conduite en douceur sur divers types de terrains. Le moteur sans balai de 250 W améliore l’efficacité énergétique, augmentant ainsi la puissance et le couple pour une montée plus commode. Le moteur de ce vélo électrique fonctionne à une tension nominale de 36 V avec une puissance nominale de 250 W, tandis que la tension de charge est de 42 V CC et la tension d’entrée est de 220 V CA. Pour garantir la sécurité et la durabilité du moteur, il est équipé d’une protection contre les surintensités fixée à 1,5 A, ainsi que d’une valeur de protection sous tension de 29 V pour éviter toute surcharge ou tout problème électrique potentiel.

Que dire sur la batterie du vélo électrique Hitway BK5 ?

Le vélo électrique Hitway est alimenté par une batterie lithium ion 18650 de haute qualité, dotée d’une capacité généreuse de 8,4 Ah et d’une tension nominale de 36 V. Ce système de batterie robuste assure une autonomie impressionnante, de 35 à 70 km en fonction du type de terrain, et des conditions météorologiques. Il peut supporter une charge maximale de 120 kg, même si le poids recommandé se situe de 45 à 100 kg. Quant à son temps de recharge de 0 à 100 %, il est seulement de 4 à 5 heures.

La sécurité et le confort, deux points essentiels chez Hitway

Chez Hitway, on ne lésine pas sur la sécurité, c’est pourquoi il se dote de phares avant à LED haute luminosité pour vous guider en toute sécurité la nuit. De plus, des réflecteurs sont placés à l’arrière, sous les sièges et sur les côtés des roues pour avertir les piétons et les véhicules à proximité. Les freins à double disque avant et arrière, ainsi que les freins électroniques, garantissent une conduite en toute sécurité, tandis que la lumière avant LED et le klaxon vous rendent plus visible lors de vos déplacements.

Enfin, les pneus en acier au carbone Q195 de 16 pouces offrent une adhérence exceptionnelle, vous permettant d’emprunter tous les chemins, même les plus escarpés. La sécurité rime aussi avec le confort ! Ce vélo électrique pliable est compatible avec divers terrains, tels que l’asphalte, les chemins et sentiers, en faisant un choix idéal pour une pratique de cross-country. De plus, il offre un affichage à écran multifonction LED pour une expérience de conduite confortable, avec un siège confortable et des gardes boue pour une protection supplémentaire.

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : HITWAY

Modèle : BK5

Couleur : noir

Type de vélo : vélo électrique, vélos à Assistance, E-Bike

Type de batterie : batterie lithium ion 18650

Capacité de la batterie : 8,4 Ah

Tension nominale des piles : 36 V

Mode moteur : Manpower Assist

Charge maximale : 120 kg

Charge recommandée : 45 kg-100 kg

Autonomie maximale : 35-70 km max

Vitesse nominale du moteur : 420 ± 10 tr/min

Tension nominale du moteur : 36 V

Puissance nominale du moteur : 250 W

Tension de charge : 42 V CC

Tension d’entrée : 220 V CA

Valeur de protection sous tension : 29 V

Protection contre les surintensités : 1. 5 A

Temps de charge : 4-5 h

