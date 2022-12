Energy Keeper : l’invention d’une roue innovante qui transforme les vélos en générateur d’électricité

Parmi les technologies qui permettent de produire de l’énergie renouvelable, il y a celle du freinage régénératif. Comme la loi de la conservation de l’énergie le stipule, cette dernière n’est ni créée ni détruite, elle peut juste être convertie sous différentes formes. C’est ainsi qu’est née la technologie KERS ou Kinetic Energy Recovery System en Formule 1. Cette technique permet de conserver l’énergie produite lorsque les voitures de course freinent à une vitesse de 400 km/h. La chaleur générée par les freins est collectée par le KERS et sera ensuite redéployée pour augmenter les performances de votre voiture.

Le principe de l’Energy Keeper

En se basant sur le principe du KERS, un système du nom d’Energy Keeper destiné aux vélos a été développé par le designer Sasha Torgova. Ce système collecte l’énergie générée lors des freinages et la convertit en énergie électrique. Celle-ci va ensuite être injectée au réseau électrique, ce qui représente un moyen d’obtenir de l’énergie propre pour la ville. L’Energy Keeper est constitué d’une bague de roulement, d’un disque magnétique, d’un chargeur, ainsi que d’un poids qui tourne avec la roue. Le disque magnétique est fixé à la roue du vélo et suit la rotation de cette dernière en accumulant de l’énergie.

Lorsque la bicyclette freine, le disque continue de tourner par inertie grâce à la présence du poids qui y est attaché. Cela permet à l’énergie cinétique accumulée d’être transférée à la bobine d’induction du chargeur qui est connecté au disque. Le chargeur stocke l’énergie électrique obtenue jusqu’à ce qu’il soit reconnecté à son terminal. C’est ce dernier qui est en charge de faire passer cette énergie électrique vers le réseau.

Alimenter le réseau électrique de la ville

Concernant la récupération de l’énergie collectée par chaque appareil, le designer prévoit de concevoir un écosystème spécial pour la ville dans son plan. Cet écosystème va doter la ville de plusieurs boîtes de rangement destinées aux appareils Energy Keeper. Chaque boîte peut contenir six disques avec leur chargeur. Selon les informations, les disques qui seront fournis conviennent à des roues de vélo de 26 et de 29 pouces. Chaque cycliste pourra accéder à la boîte de rangement la plus proche pour récupérer un disque et un chargeur et les installer sur son vélo. L’accès à la boîte de rangement se fait via une application mobile.

Les utilisateurs récompensés

L’avantage de ce système est avant tout sa capacité à fournir une production d’énergie propre. Et pour motiver les utilisateurs à contribuer à l’alimentation du réseau via l’énergie produite, un programme promotionnel valorise les chargeurs alimentés que les cyclistes replacent dans les boîtes de rangement. En effet, l’utilisateur qui rend un chargeur plein va ainsi bénéficier de trajets gratuits dans les transports publics dans le cadre d’une campagne de récompense. Plus d’informations : Energy-Keeper (Behance)

Cette innovation n’est pas sans rappeler la technologie “Free Electric” qui promettait d’alimenter toute une maison en électricité en pédalant une heure sur un vélo d’appartement (vidéo ci-dessous).