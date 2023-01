« Le moulin 2.0 », une famille construit une mini centrale hydroélectrique pour alimenter 400 foyers en énergie

La crise énergétique nous touche déjà de plein fouet avec une augmentation de 15 % sur le gaz en janvier, puis de 15 % sur l’électricité en février. Cependant , elle pourrait être encore plus dramatique sans le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement pour tenter de limiter les augmentations. Un bouclier fiscal qui ne durera pas éternellement, il faut en être conscient. Par conséquent, venir à réduire sa consommation d’énergie est devenu indispensable afin d’éviter des factures astronomiques. Serge Poisson et son fils Antoine, respectivement retraité d’EDF et ingénieur, avaient-ils senti le vent tourner ? Originaires de Vire dans le Calvados, les deux hommes planchent sur la création d’une petite centrale hydroélectrique depuis 2020. Notons que celle-ci est destinée à alimenter en électricité quelques centaines de foyers. Découverte.

Un pari fou, mais intelligent.

Lorsqu’ils décident de construire leur propre centrale hydroélectrique, le père et le fils ignorent qu’elle pourrait être d’une grande utilité à la centaine d’habitants qui pourront en profiter. Avec les accords nécessaires, ils ont investi et entamé un chantier original le long de la rivière de Vire (14) pour réaliser leur projet. Cette ancienne friche industrielle longée par la rivière était laissée à l’abandon. Les deux hommes ont décidé de construire un petit barrage qui dévierait une partie de la rivière, en vue de la diriger dans un tuyau souterrain de 200 m qu’ils ont eux-mêmes installé. L’eau récupérée de la rivière viendra terminer son voyage dans un local qui cache la turbine, le cœur de cette invention. Cette dernière assure le fonctionnement du dispositif du haut de ses 3 000 l d’eau par seconde relate le site France Info.

Un investissement considérable, mais qui porte ses fruits

Deux années de travaux et 700 000 € d’investissement ont permis de commencer à produire de l’électricité depuis l’été 2022. En raccordant les foyers à leur installation, les deux hommes affirment pouvoir alimenter en électricité près de 400 foyers proches de la mini centrale. C’est une petite révolution dans le Calvados, mais ce n’est pas une exception en France. En effet, les petites centrales parfois construites par des particuliers permettent de subvenir aux besoins énergétiques de 300 000 foyers au total. Le tuyau souterrain d’un mètre de diamètre assurera de faire tourner la turbine à plein régime, fournissant une électricité propre et issue d’une source renouvelable : l’eau de la rivière.

Un coup de maître, mais pas un coup d’essai

Serge Poisson et son fils étaient déjà à l’origine de la rénovation d’une petite centrale abandonnée qui est située également dans le Calvados. Dix ans après sa mise en service, elle leur rapporte un revenu annuel de 55 000 €, ce qui leur a permis d’investir dans leur tout nouveau projet écologique. Dans une interview accordée au Parisien, Serge explique que la première centrale hydroélectrique était à l’abandon depuis les années 1960 et qu’elle avait été construite en 1890 ! En 2010, il investit 250 000 € et rentabilise cette somme en sept ans seulement. La première centrale hydroélectrique alimente désormais 200 foyers locaux en électricité pour les besoins quotidiens tels que la lumière, l’alimentation des cuisinières ou celle de la machine à laver. Les deux hommes affirment qu’il est aujourd’hui beaucoup plus compliqué de construire ces mini centrales hydroélectriques, car les autorisations sont difficiles à obtenir, notamment par rapport à la protection de la faune aquatique. Ces initiatives privées rappellent à tous combien le potentiel de l’hydroélectricité devra être exploité si l’on veut tendre vers une production d’électricité verte et durable.