Turbulent : une hydrolienne à tourbillon qui peut alimenter 60 foyers en électricité

Comment obtenir de l’électricité propre sans passer par le solaire et ses panneaux photovoltaïques ou par l’éolien ? En Belgique, il existe une entreprise qui a créé un moyen efficace qui s’installe en quelques jours… Les seules conditions pour profiter de Turbulent, une turbine capable d’alimenter 60 foyers, est de vivre à proximité d’un cours d’eau et dans un pays où les cours d’eau ne gèlent pas. Turbulent développe des centrales hydroélectriques rentables qui peuvent être installées dans n’importe quelle rivière, canal ou cours d’eau dont la chute est comprise entre 1,5 et 5 m. Elles peuvent ainsi générer de l’électricité grâce à une turbine individuelle ou grâce à un réseau de plusieurs turbines dans le cas de besoins énergétiques plus élevés. De plus, elles seraient respectueuses pour les poissons, conçues pour durer et nécessiteraient très peu d’entretien. Présentation.

La turbine Vortex comment ça marche ?

Dans un premier temps, une écluse automatisée contrôle le débit d’eau qui vient dans la turbine. Elle dispose de plusieurs filtres pour minimiser le risque de blocage de la turbine. Les petits débris peuvent passer sans problème quand les gros sont bloqués dans un filet. Si cette turbine est respectueuse des poissons, c’est tout simplement grâce à la forme unique du bassin qui transforme le flux entrant en un vortex à basse pression qui permet à la vie aquatique de ne pas être menacée. L’unité centrale se compose d’un générateur et d’une boîte de vitesses IE3 à efficacité supérieure et peut donc fonctionner 24h/24 et 7j/7. Enfin, elle peut être contrôlée à distance grâce à une télécommande IEC-61131-3 de pointe qui assure un fonctionnement sûr, efficace et autonome de la turbine. Cette turbine hydroélectrique fluviale rend la collecte d’énergie simple et efficace à proximité d’un cours d’eau.

Les avantages de la turbine Turbulent

Son premier avantage est de pouvoir fournir de l’énergie propre lorsqu’il existe des canaux ou des cours d’eau. Elle est capable d’alimenter des villages dont la population est comprise entre 50 et 500 foyers. Elle peut en effet générer entre 120 000 et 560 000 kWh par an et par turbine. Pour le côté pratique, elle se transporte simplement sur un petit camion, peut être livrée en quelques semaines et s’installe en quelques jours, sans aucuns gros travaux de génie civil. Enfin, elle ne nécessite, à priori, aucun permis d’installation, du moins en Belgique. Pour la France, mieux vaut se renseigner avant, les règles d’urbanisme sont disparates et parfois drastiques. Contrairement aux panneaux solaires, la turbine hydro-électrique peut fournir de l’énergie quelques soient les conditions météorologiques.

Une turbine déjà testée dans le monde !

L’entreprise Belge affirme sur son site internet : « Alors que le solaire est un excellent moyen de compléter les besoins énergétiques avec des énergies renouvelables, une petite centrale hydroélectrique est le choix évident partout où il y a une rivière viable. Cette turbine est abordable, fiable et beaucoup plus compacte ». Des turbines Turbulent ont déjà été installée à Bali pour alimenter la classe d’une « Ecole Verte », elle produit de l’énergie grâce à une petite rivière présente à proximité. La turbine, installée dans une région aux conditions météorologiques parfois extrêmes, semble avoir parfaitement résisté. D’autres turbines sont en cours d’installation aux Philippines, Surinam, Chili, Portugal, France, Estonie, etc. Comme nous vous l’avions indiqué en début d’article, la Turbulent n’est pas conçue pour les régions froides de notre globe… Si le cours d’eau gèle, elle ne fonctionne plus. A améliorer de ce côté-là peut être ? Pour tous renseignements de prix ou de disponibilités, vous pouvez contacter directement Turbulent via la page Contact de leur site Internet.