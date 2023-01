Hydrolienne: : comment construire une mini centrale hydraulique pour être autonome en électricité ?

Les minicentrales hydrauliques ont le vent en poupe ! À l’heure où chacun tente de maîtriser sa consommation énergétique, elles s’imposent comme une alternative aux énergies fossiles, ainsi qu’aux panneaux solaires. La condition « sine qua non » pour pouvoir installer une minicentrale hydraulique étant, bien entendu, de disposer d’un cours d’eau à proximité de votre maison. Vous devrez également obtenir le droit d’exploiter l’eau de la rivière ou du ruisseau. Si toutes ces conditions sont réunies, vous pourrez alors commencer la construction de votre minicentrale hydraulique, on vous explique comment faire.

Une minicentrale hydraulique, qu’est-ce que c’est ?‍

Une minicentrale hydraulique ou hydroélectrique est une installation qui génère une puissance comprise de 500 à 2000 kW. Elle est évidemment destinée à produire de l’électricité à partir d’une énergie renouvelable et gratuite : l’eau d’une rivière, d’un ruisseau, ou d’un cours d’eau. Les petites centrales hydrauliques appelées dans le jargon PCH sont des installations ayant une puissance comprise entre 20 kW à 10 000 kW. Les PCH sont souvent fabriquées, voire inventées, par des particuliers ou des producteurs indépendants qui souhaitent profiter d’un cours d’eau présent dans leur environnement pour réaliser des économies. Généralement, la démarche est également écologique, puisque l’utilisation des PCH permet de diminuer sa consommation d’énergie fossile, voire parfois de la supprimer totalement. Il est même possible de gagner de l’argent, une fois l’installation rentabilisée, en revendant le surplus d’électricité au réseau national.

Une minicentrale hydraulique, comment cela fonctionne-t-il ?

‍Le principe de fonctionnement des PCH est très simple. Le courant et le mouvement de l’eau passent dans une turbine (hélice) qu’ils actionnent afin de créer un courant continu. Un onduleur permet ensuite de transformer le courant continu en courant alternatif afin qu’il puisse rejoindre le réseau électrique de la maison équipée. Certains propriétaires redirigent le courant vers des batteries de stockage, branchées au réseau. Cela leur permet, dans le cas de panneaux solaires, par exemple, de pouvoir bénéficier de courant lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous.

Comment fabriquer une minicentrale hydraulique ?

‍Une fois le droit de l’eau obtenu auprès de votre préfecture, la construction d’une PCH se décompose en trois éléments essentiels :

Le cours d’eau qui peut être un fleuve, un ruisseau, une digue, un barrage, etc.

Des ouvrages qui permettront de diriger l’eau vers la turbine de la minicentrale.

Des équipements de production qui sont les onduleurs, turbines, etc.

Les équipements nécessaires à la restitution de la production d’électricité.

Avant de vous lancer dans la construction d’une minicentrale hydraulique, il faudra vous assurer de la faisabilité du projet. Outre les normes en vigueur (techniques, environnementales) auxquelles l’installation doit absolument répondre, il faut aussi que l’installation soit viable tant financièrement et techniquement réalisable. Le plus judicieux étant de faire appel à un bureau d’étude qui pourra vous conseiller sur la réalisation de ce projet. Il convient également d’étudier la rentabilité du projet par le biais d’études préliminaires. Les travaux peuvent être conséquents, et le coût de réalisation parfois exorbitant pour une production moindre. Si tous les feux sont au vert pour construire votre centrale hydroélectrique, cela peut en valoir la peine, et les économies réalisées sur votre facture d’électricité peuvent être conséquentes ! Et, vous ferez aussi un geste pour la planète, ce qui est plutôt une bonne nouvelle !