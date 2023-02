We Do Solar : l’invention d’un panneau solaire (640 W) de balcon et prêt à l’emploi pour économiser de l’électricité

Il y a encore quelques années, les installations de panneaux solaires se limitaient aux toits des bâtiments ou éventuellement à des panneaux posés au sol. Avec la forte augmentation des prix des énergies fossiles, de plus en plus de particuliers souhaitent installer des panneaux solaires sans effectuer de gros travaux. Justement, l’entreprise allemande We Do Solar vient de lancer un petit kit solaire à installer sur son balcon ou sa terrasse, sans travaux, ni même l’intervention d’un professionnel. La start-up allemande propose un kit de 8 panneaux très légers, de dimensions raisonnables et d’une puissance de 640 Wc, équipés d’un micro-onduleur de 600 W. La révolution énergétique semble bien en marche ! Découverte.

Le kit We Do Solar, qu’est-ce que c’est ?

Le kit solaire vendu 1 299 € se compose de huit panneaux solaires, pesant chacun 1.6 kg et dont les dimensions sont les suivantes : 90 cm x 55 cm x 2 mm. Grâce à un système ingénieux, ils s’accrochent directement sur la balustrade de votre balcon et se branchent sur une simple prise électrique. Ce module peut fonctionner avec des températures comprises entre – 40 °C et 65 °C et sont garantis 10 ans par le constructeur. La garantie de performance est étendue sur 25 ans avec une performance supérieure à 80 %. Concrètement, il suffit d’installer ces panneaux solaires grâce à la fiche de montage fournie, puis de brancher le système sur une prise électrique. Une fois branchés et dès que le soleil brille, vos appareils ménagers utiliseront en priorité l’énergie solaire. Par conséquent, cela permettra d’économiser l’électricité « payante » la journée. Cette dernière ne vous sera utile que la nuit ou par mauvais temps.

Une application qui vous permet de suivre vos données

Selon les données du fabricant, le kit solaire pour balcon peut vous permettre d’économiser 25 % de votre facture d’électricité annuelle, à condition de posséder un balcon géographiquement bien orienté. Et vous pourrez le vérifier grâce à l’application mise à disposition par l’entreprise allemande. Elle indique votre production en temps réel, la quantité de CO₂ économisée, ainsi que votre consommation évidemment. Les panneaux de ce kit solaire, élégamment pensés, feront également office de brise-vues, créant une zone ombragée et évitant ainsi des travaux supplémentaires.

Les kits solaires à brancher soi-même, est-ce une bonne idée ?

Si vous envisagez de produire la totalité de votre électricité, voire votre chauffage avec des panneaux solaires, les kits pour balcons ne sont assurément pas adaptés ! En revanche, ils peuvent permettre de réduire votre consommation électrique de manière significative. Par exemple, si vous les utilisez pour vos appareils en charge, en veille ou encore pour l’éclairage intérieur ou extérieur. Ils peuvent aussi être bénéfiques pour chauffer une piscine ou un studio de jardin, sans incidence sur votre facture d’électricité.

En installant ce type de kit solaire, l’économie annuelle serait de 100 à 200 €, ce qui n’est pas négligeable. L’investissement de 1 200 € pour le kit We Do Solar serait donc rentabilisé en quelques années seulement. Une alternative qui demande réflexion, non ? Les kits solaires sont déjà disponibles en précommande et devraient être livrés dans les prochaines semaines. Il est également possible de choisir un paiement en plusieurs fois (59,95 €/mois). Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site We.do.solar.eu.