Sunslice : TSun, l’invention d’un panneau solaire (350 W) prêt à l’emploi et modulaire

La transition énergétique et la flambée des prix de l’énergie poussent les consommateurs à s’intéresser davantage à l’autoconsommation. Parmi les solutions d’énergies renouvelables du marché, le solaire est le plus accessible pour un usage domestique. D’autant plus que les vendeurs et les concepteurs proposent désormais des kits solaires prêts à l’emploi, un format de produit qui facilite l’intégration de la solution. D’habitude, on voit les panneaux solaires perchés sur les toitures, mais saviez-vous que les modèles à déposer au sol pouvaient également être intéressants ? Un kit solaire à déployer dans sa cour, dans son jardin ou sur la terrasse d’un balcon, voilà ce que vous propose la marque Sunslice : TSun.

Un équipement prêt à l’emploi

Le kit Sunslice : TSun est dit « plug and play », signifiant qu’il est prêt à l’emploi. Il se déploie rapidement sans besoin d’une intervention professionnelle. Le kit comprend un panneau de 340 W de capacité. La plaque est déjà liée avec une structure métallique qui lui sert de support. Le kit dispose également d’un câble électrique de 2 m ainsi que d’un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif. L’onduleur s’adapte automatiquement avec votre réseau. Dès son branchement sur une prise domestique, le système commence à diffuser le courant et l’excès d’électricité produit sera ainsi injecté dans le réseau public.

Des avantages comparés aux panneaux conventionnels

Un kit à déposer au sol présente plusieurs avantages par rapport à un système sur un toit. S’affranchissant des coûts d’installation, le kit solaire Sunslice “TSun” est plus intéressant avec un coût d’électricité inférieur à celui des photovoltaïques conventionnels. Il sera donc plus rapidement amorti. Un autre avantage du kit est sa facilité d’entretien du fait que le panneau est facilement accessible. Des contrôles périodiques sur les toits s’avèrent plus compliqués et doivent être réalisés par un professionnel. Avec une installation au sol, vous pourrez aussi nettoyer facilement le panneau, sachant qu’un nettoyage régulier optimise son rendement.

Quelle économie est réalisée avec Sunslice : TSun ?

Tout dépend évidemment de l’ensoleillement, mais dans le sud de la France, l’appareil serait en mesure de produire autour de 520 kWh annuellement. En se référant au tarif actuel de chez EDF (0,206 2 €/kWh), un module vous ferait économiser jusqu’à 107 € par an. Et si vous ne payez aucuns frais d’installation, le coût sera amorti en à peu près huit ans. Vous pourrez ensuite profiter pleinement de votre installation pendant encore environ 17 ans, car la durée de vie estimée de l’appareil est de 25 ans.

L’économie serait plus importante encore si les prix de l’énergie continuent d’augmenter fortement dans les années à venir. À condition d’avoir l’espace nécessaire, vous avez la possibilité d’élargir votre installation de manière simple. Si vous avez un budget limité, vous pourrez ainsi commencer avec un ou deux kits. Il est possible de connecter jusqu’à 4 modules sur une seule fiche, vous procurant une rangée de plus de 1300 W. Plus d’informations : fr.sunslice-solar.com.