Selon cette étude, le prix de l’énergie solaire a chuté de 89 % entre 2009 et 2019

La transition énergétique est la principale solution pour stopper le changement climatique. Pour cela, il faut que nous mettions un terme à notre dépendance aux combustibles fossiles et nous tourner vers les énergies dites renouvelables. En effet, contrairement au charbon et au pétrole, l’énergie solaire et l’éolienne sont considérées comme des énergies propres dans la mesure où elles n’émettent pas de gaz à effet de serre. Longtemps réputé pour son coût élevé par rapport à celui des sources d’énergie traditionnelles, le solaire est désormais bien moins cher. C’est du moins ce que révèle un nouveau rapport de Our World in Data qui a été élaboré en partenariat avec l’Université d’Oxford.

177 % moins cher

Selon cette source, alors que la construction d’une ferme solaire était de 223 % plus chère que celle d’une centrale thermique fonctionnant au charbon en 2009, aujourd’hui c’est le contraire. Bâtir une centrale de production d’électricité au charbon coûte désormais 117 % plus cher qu’une centrale solaire photovoltaïque. En conséquence, entre 2009 et 2019, le prix de l’électricité solaire a baissé de 89 %, contre 70 % pour l’éolienne.

Cet avantage en termes de coût procuré par les énergies renouvelables est aussi évoqué par deux autres publications récentes, note Fast Company. L’une sortie en 2019 et signée Rocky Mountain Institute, tandis que l’autre a été publié par Carbon Tracker plus tôt cette année. Selon un graphique de Our World in Data, en 10 ans (2009-2019), le prix de l’énergie solaire photovoltaïque a chuté de 359 dollars par mégawattheure à 40 dollars. Le prix de l’électricité obtenue à partir du charbon a quant à lui presque stagné, 111 dollars par MWh en 2009, contre 109 dollars/MWh en 2019.

Les progrès technologiques pour une meilleure démocratisation des énergies renouvelables

Selon les experts, cette baisse importante du prix de l’électricité solaire par rapport à celui du charbon est principalement due aux progrès technologiques. Aux débuts des panneaux solaires, en 1965, le watt coutait environ 1865 dollars (aux prix actuels). En raison de ce coût particulièrement élevé, la technologie était réservée à des fins de recherche. Mais grâce à la course à la conquête spatiale, laquelle a nécessité le déploiement de satellites alimentés par des panneaux solaires, les prix ont commencé à diminuer. De 1976 à 2019, le coût d’un module photovoltaïque est alors passé de 106 dollars à 0,38 dollar le watt !