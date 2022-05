Nidus Dove, une tiny house auto dépendante, modulaire, préfabriquée, cosy et écologique

L’achat d’une maison est le rêve de nombreuses personnes, mais parfois cet achat devient un fardeau. Prêt immobilier, travaux, impôts fonciers etc… Tous ces inconvénients et l’augmentation du coût de la vie, font que les futurs propriétaires se tournent de plus en plus vers les habitats alternatifs. Une entreprise basée en Roumanie a fait de la maison sans fardeau son leitmotiv. Chez Nidus Home, une maison doit être en harmonie avec la nature et avec l’habitant. Et c’est un peu ce que tous les futurs propriétaires de tiny house recherchent ! Avec la « Nidus Dove », l’entreprise entend respecter ses valeurs et propose une tiny house de 16 m² de surface utile, qui allie confort, fonctionnalité et accessibilité. Présentation.

Découverte de la Nidus Dove

La Nidus Dove présentée s’entoure d’une grande terrasse de 6.9 m² qui fait disparaître la remorque et les roues. A l’intérieur, on retrouve une petite cuisine aménagée avec des éléments de rangements, un évier et une large fenêtre qui laisse entrer la lumière. La chambre est assez spacieuse et peut accueillir un lit pour deux personnes. La petite maison ne semble pas disposer de mezzanine, toutes les pièces sont donc concentrées au rez-de-chaussée. Les aménagements ont cependant été conçus spécialement pour que la petite surface ne soit évidemment pas, un inconvénient. Un autre modèle est au catalogue, la Nidus Condor, une maison que l’on peut construire à l’aide de modules, qui s’assemblent comme des LEGO.

Le Nidus Dove, les caractéristiques techniques

Avec une superficie totale de 24.11 m² et une surface utile de 16.21 m², elle dispose d’une chambre/séjour de 7.4 m², d’une cuisine de 2.68 m², d’une salle de bain de 3.45 m², d’un porche de 2.68 m² et d’une terrasse de 6.9 m². Ses fondations sont réalisées en piliers métallique, la façade est en bois et la couverture enduite métallique. Toutes les finitions intérieures sont fabriquées en bois.

Ossature bois modulaire TRAROM avec 26 cm d’isolant de TERMOPAIE (paille)

Finition extérieure durable en bois (simple, traité thermiquement ou carbonisé)

Façade en bois carbonisé (Shou Sugi Ban)

Portes et fenêtres extérieures : Triple vitrage, Châssis PVC, aluminium ou bois (option possible : verrière velux)

Parquet en bois

Les options possibles

La version de base peut être complétée avec plusieurs options et donc, être livrée clé en main…

Installation de tout l’électroménager

Aménagement intérieur complet

Sanitaires fournis.

Système de ventilation avec récupération de chaleur

Système décentralisé – air extrait de la salle de bain et de la cuisine et introduit dans le salon / la chambre

Système électrique sûr

Système de plomberie

Système photovoltaïque 1,5 / 3 / 5 kW sur réseau pour l’électricité

Chauffage à combustion (poêle à bois)

Fosse septique pour les eaux usées

La Nidus Dove peut également être rendue autonome grâce à une station de traitement des eaux grises et noires, un système de récupération des eaux pluviales, des solutions d’énergies renouvelables (panneaux solaires, échangeur géothermique, micro éolienne). La version de base coûte 19 000€, ce qui est un prix raisonnable mais il faudra ensuite ajouter le coût de tout l’aménagement. Vous pouvez également configurer votre tiny house sur le site. Plus de renseignements sur le site Nidus nidushome.com.