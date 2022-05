Hoummi, des Tiny House abordables, autonomes, modulaires et intelligentes

Vous rêvez d’une maison autonome, spacieuse et écologique mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Nous avons déniché une start-up franco-portugaise baptisée Hoummi, qui propose justement des « unités d’habitation » autonomes en électricité et en eau, n’impactant pas le terrain sur lesquels elles sont installées. Le patron de l’entreprise Lars Herbillon n’est pas un novice en la matière puisqu’il a commencé à construire sa propre maison miniature alors qu’il n’avait que 18 ans; il était alors un lycéen à la recherche d’autonomie et avait construit sa maison sur remorque. Les prémices d’une carrière professionnelle probablement ! En 2016, il avait démarché des partenaires locaux pour l’aider dans sa tâche. Le lycéen a un peu grandi mais sa passion se traduit désormais via Hoummi et il s’apprête à construire pour les autres. Présentation !

Une naissance difficile !

Entre 2016 et 2022, Lars a beaucoup travaillé sur son projet, tout simplement en expérimentant la vie en tiny-house autosuffisante. Il avoue avoir rencontré des difficultés pour se fournir en électricité. Avec seulement 4 panneaux solaires, il n’a pas pu se passer du réseau domestique… En revanche, pour l’eau, il a pu être autonome à condition de surveiller sa consommation et sans lave-linge, précise-t-il. Convaincu que l’autosuffisance est possible dans une maison modulaire, il s’associe à trois personnes pour fonder Hoummi, un concept de maisons autonomes, réversibles et intelligentes !

Quel est le concept des maisons Hoummi ?

Pour l’électricité, la start-up propose deux solutions :

L’autonomie totale avec panneaux photovoltaïques et batteries;

Un raccord au réseau classique pour compléter la production des panneaux solaires, et accessoirement réinjecter de l’électricité non utilisée dans le réseau.

Pour la start-up, l’impact environnement d’une batterie au lithium est conséquent, elle conseille donc un raccordement au réseau pour limiter cet impact. Pour ceux qui veulent changer d’endroit, la solution d’autonomie totale est évidemment nécessaire. La Hoummi est modulable et sera livrée par camion mais ensuite, il ne sera pas nécessaire de la laisser sur une remorque. L’unité d’habitation est en fait posée sur des vis de fondation ancrées au sol. Aucune dalle en béton n’est donc nécessaire, il suffit de déplacer les fondations sur un autre terrain si l’on veut bouger la maison… Et le terrain quitté n’aura subi aucun dommage !

Et à l’intérieur c’est comment ?

Le module principal de la Hoummi comprend la cuisine, la salle de bain, la pièce technique et une mezzanine. En ajoutant des modules, il est donc possible d’ajouter des chambres, un bureau, une salle de jeux ! Tout est possible. L’esprit de Hoummi est de vivre de façon minimaliste, mais les blocs peuvent s’assembler comme des LEGO, pratique pour agrandir la maison ! Hoummi prévoit les premières livraisons en 2023; le module de base coûtera 69900€ en autoconsommation et 89900€ pour la version autonome. Il faudra ensuite ajouter 42000€ par module supplémentaire avec les panneaux solaires.

Un projet de maison-relais à Parthenay

La ville de Parthenay dans les Deux-Sèvres sera peut-être la première à accueillir une Hoummi House pour accueillir des logements sociaux étudiants. Lars Herbillon explique : « Notre objectif est de tester des programmes pour valider la solution technique, financière, au niveau de l’assurance, du terrain, de la législation ». La start-up travaille avec une association Un Toit en Gâtine sur ce projet. Ils espèrent installer une vingtaine de modules d’ici 2023 pour offrir une alternative au manque de logement et sortir certaines personnes de la précarité. Ils sont actuellement en attente d’une réponse de la région pour un dossier déposé en octobre dernier. A suivre donc ! Plus d’infos : hoummi.com