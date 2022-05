Préfabriquées en 60 jours, ces maisons autosuffisantes s’installent en 2h pour un prix défiant toute concurrence

Apparemment, il n’y a pas qu’en France, aux Etats-Unis ou des les pays scandinaves que les tiny-houses ont le vent en poupe. Du côté de l’Espagne, un constructeur de tiny-houses, TINI, propose de livrer une petite maison en 60 jours avec seulement 2 heures pour l’installer une fois déposée. Les petites maisons fabriquées par TINI se déclinent en deux modèles de base, qu’il est possible de personnaliser. Ils ajoutent à leur catalogue une troisième tiny-house entièrement personnalisable cette fois. Le constructeur espagnol assure pouvoir livrer en France, en tenant les mêmes délais que pour l’Espagne. Pour réaliser leurs modèles, ils collaborent avec les architectes du cabinet Delavegacanolasso. Découvrons ce modèle particulier ainsi que les tarifs et caractéristiques des différents modèles proposés par le constructeur espagnol.

La tiny-house Delavegacanolasso

La mini maison conçue par les architectes madrilènes dispose d’une surface habitable de 34 m² qu’ils ont choisi de construire en acier Corten avec de larges surfaces vitrées. A l’intérieur, le bois clair de bouleau prédomine et donne un aspect très « nature » à cette tiny-house. L’isolation a été réalisée avec une couche de coton recycle de 14 cm et une couche d’isolant thermique réfléchissant continu. Cette tiny-house est également autonome et durable, un choix des architectes et du constructeur. L’aménagement de l’intérieur semble tout droit sorti d’un catalogue IKEA avec ses meubles clairs de type scandinave. On peut également apercevoir un imposant poêle à bois (ou à granules) qui permet de partager un repas au coin du feu.

Trois modèles proposés

La TINI S est le premier modèle est la plus petite des tiny proposées par TINI, avec seulement 23.5 m² de surface habitable et un prix qui débute à 44600€ (hors frais de livraison). Sur le site du constructeur, vous pouvez personnaliser directement votre TINY S et choisir :

La couleur de la façade (feuille galvanisée, Cortex ou Madera)

Les finitions intérieures (bois ou Madera)

L’aménagement de la salle de bain, des toilettes et de la cuisine: il est possible de la commander sans salle de bain, ou avec le kit complet salle de bain, WC et cuisine.

L’autosuffisance, avec la possibilité d’être autonome en eau et en électricité.

En choisissant la totalité des options proposées, la TINY S revient à 85 860€. Le second modèle est la TINY M qui offre une surface de 34 m² et dont le prix débute à 51 900€ (hors frais de livraison). Avec la totalité des options proposées, la TINY M vous coûtera donc 98 060€.

Un troisième modèle entièrement personnalisable

Sur le site, vous allez également pouvoir configurer votre tiny house avec ce troisième et dernier modèle proposé. vous pourez y choisir la surface allant de 40 à 100 m², le nombre de chambres, le nombre de salle de bains, etc.

Comment contacter le constructeur ?

Le constructeur espagnol précise que le propriétaire devra s’assurer en amont que la réglementation française l’autorise bien à disposer la tiny house sur le terrain prévu… Il vous suffit de contacter le constructeur via ce formulaire en ligne. Si vous ne parlez pas espagnol, il faudra préciser que vous êtes bien propriétaires du terrain, quel est votre budget et la manière dont vous avez connu le site.