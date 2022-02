Nestron dévoile sa Cube Two X, une maison modulaire et ultra futuriste

De plus en plus de petites maisons fleurissent dans nos campagnes, et parfois même en ville. On ne compte plus les exemples de maisons modulaires comme celles fabriquées avec des containers maritimes, ou les villages de tiny-houses construits dans certaines villes pour accueillir des personnes dans le besoin. Avec le télétravail, de nombreuses personnes ont également opté pour de petites annexes utilisées comme bureau; tous ces habitats modulables et préfabriqués ont le vent en poupe. Gain de temps et d’argent, ces maisons peuvent aussi être auto-construites. Dans la gamme des petits habitats insolites, partons à la découverte du Cube Two X de Nestron, un préfabriqué futuriste et intelligent.

C’est quoi ce Cube Two X ?

Nestron est une entreprise basée à Singapour et spécialisée dans le domaine du préfabriqué, un marché en plein expansion. Ses concepteurs nous présentent Cube Two X (C2X), une tiny-house vraiment hors du commun, à mi-chemin entre une caravane de luxe et une capsule spatiale. Avec une belle surface de 35 m², elle se veut un peu plus grande qu’une tiny-house classique, et surtout plus spacieuse que le premier modèle qu’ils avaient sorti en 2020, le Cube Two, qui ne faisait que 26 m². Ce modèle de 2022 est prévu pour quatre personnes et se veut intelligent. Il se décline en deux versions : l’une avec une seule chambre, l’autre avec deux espaces de couchage.

Les caractéristiques techniques du Cube Two X

Par son poids, on ne peut pas le qualifier de tiny-house, et encore moins de caravane… Autant vous dire qu’avec ses 8 tonnes, une fois qu’il est en place, il est difficile de le changer d’endroit. En revanche, il est juste super élégant avec son look tout droit sorti d’un film de science-fiction. Nestron a choisi l’acier galvanisé isolé à panneaux de FRP, afin qu’il puisse résister aux intempéries ou aux catastrophes naturelles. Il est donc préparé aux ouragans, typhons et tremblements de terre, fréquents dans cette région du monde.

La résistance peut encore être améliorée en fonction des désidératas des clients. Concernant les dimension du Cube Two X, elles sont plutôt minimes comparées à son poids: il affiche une longueur de 10 mètres pour une largeur de 3.5 mètres, et une hauteur de 3.1 mètres. Sur la façade, de grandes fenêtres ont été installées afin de maximiser l’entrée de la lumière naturelle. La porte d’entrée ne ressemble à aucune autre, puisqu’elle est asymétrique et à double battant, ce qui peut être utile pour y faire passer des objets volumineux. A l’extérieur, on retrouve une sorte de « salle des machines », qui permet de contrôler les éléments électriques et mécaniques du Cube.

Petite visite intérieure

Comme on pouvait s’y attendre, l’intérieur est tout aussi futuriste que l’extérieur, et l’esthétique semble être la principale préoccupation du constructeur. Ce Cube ne pouvait donc qu’être intelligent et bourré de domotique ! Cette maison futuriste possède des serrures numériques, un lecteur de musique, des stores électriques et des projecteurs à détecteur de mouvements. Il existe également des modules complémentaires qui permettent de l’équiper de système à énergie solaire, de toilettes ou miroirs intelligents, ou encore de tablettes pilotes à installer aux murs… On retrouve également des électroménagers high-tech et un écran amovible pour les soirées Netflix.

D’ailleurs, les systèmes intelligents sont compatibles avec Google Home ou Amazon Alexa. Nestron développe également son système de maison intelligente basé sur l’IA… Même si l’entreprise assure que le Cube Two X est construit avec des matériaux recyclables, on reste quand même bien loin du concept écologique de la tiny-house… Quant au prix, il faudra tout de même débourser près de 100 000€ pour s’offrir ce bijou. Elle est disponible en livraison pour le monde entier; si jamais cela vous tente, rendez-vous sur le site Nestron !