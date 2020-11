Nestron : des mini-maisons préfabriquées et connectées à partir de 19 000 dollars

Les tiny houses sont une alternative intéressante aux maisons traditionnelles. Peu coûteuses, elles sont plus écologiques que les constructions ordinaires dans la mesure où les besoins en matériaux sont moins importants. De plus, elles peuvent être installées sur un espace restreint, ce qui en fait des habitations idéales pour les citadins.

Les fabricants de micro-maisons ont chacun leur propre signature, mais dans cet article, nous allons vous parler de Nestron. Basée à Singapour, cette start-up propose des petites maisons préfabriquées qui mettent l’accent sur la technologie.

Nestron Cube et Legend, des tiny houses livrées avec un assistant AI

Contrairement aux modèles les plus courants, lesquels sont posés sur des remorques, les tiny houses de Nestron sont conçues pour être immobiles. Elles ne nécessitent pas cependant une fondation, ce qui permet de les poser partout où on veut. Il faut savoir qu’afin de compenser ce manque de mobilité, la jeune pousse asiatique a misé sur l’intelligence artificielle. Chaque maison préfabriquée sortant de son atelier est ainsi livrée avec un assistant IA nommé Canny explique le site Curbed.

Les tiny houses de Nestron s’adressent à ceux qui désirent investir dans une habitation autonome. L’électricité est générée par des panneaux solaires installés sur le toit. Par ailleurs, sachez que la micro-maison est fournie au client avec des meubles élégants à l’intérieur. Combinés à un système d’éclairage avant-gardiste, ceux-ci créent un intérieur délicat. Les planchers en bois clairs ainsi que les murs blancs propres assurent de leur côté une sensation à la fois minimaliste et nouvelle.

Crédit photo : Nestron

Un tarif de base de 30 000 dollars

Comme indiqué ci-haut, Nestron possède actuellement deux gammes de produits : Cube et Legend. Plusieurs modèles sont déjà disponibles en précommande sur le site web de l’entreprise. C’est le cas du Cube One qui est proposé au prix de 30 000 dollars. Avec sa surface habitable d’environ 14,5 m², cette maison préfabriquée est idéale pour un couple.

Crédit photo : Nestron

Le Nestron Cube Two coûte quant à lui 52 000 dollars. Sa superficie de 24,4 mètres carrés en fait un logement qui convient à 4 personnes (au max). Ce modèle comporte deux chambres à coucher, un salon, une cuisine et une salle de bain. Le salon est muni d’une table à manger qui fait également office de table de cuisine. On y trouve aussi un petit canapé. En ce qui concerne la ligne Legend, elle se compose essentiellement de petites maisons au look plus ou moins modernes. Pour cette gamme, le prix oscille entre 19 000 et 39 900 dollars. Nous vous invitons à découvrir « une preview » en vidéo dévoilée par la marque il y a seulement quelques jours.