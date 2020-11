Tiny House : ce couple de jeunes Normands construit une adorable mini-maison sur roues

Construire une tiny house est devenu l’objectif de nombreux français. Alors qu’ils avaient pour habitude de parcourir les routes à bord d’un VAN, Steffi et Guillaume, originaires de l’Orne se sont lancés dans un nouveau projet. Celui de construire leur propre Tiny House, tout en bois.

Sur le compte Instagram The Normand dream des deux baroudeurs, on pouvait trouver des astuces pour voyager pas cher sans pour autant se priver. Aujourd’hui, ils partagent l’avancement de leur tiny house et se lancent à corps perdu dans leur nouveau projet débuté en septembre dernier. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont efficaces… et passionnés.

La tiny house est une petite maison souvent en bois, fixée sur une remorque. Elle ne doit pas dépasser 3.5 tonnes, 2.55m de large et 4.10 de haut. C’est un véhicule qui se tracte avec le permis remorque (BE). Celle de Steffi et Guillaume mesure 7.20 m de long et 2.45 de haut. Elle offre un confortable espace de 20 m² qu’ils ont à cœur d’aménager parfaitement.

Un projet de longue date

L’idée de la tiny house les habitait depuis longtemps. Habitant d’une petite maison de 80 m², leurs voyages en Van à travers l’Europe leur ont fait comprendre que les petits espaces entourés de nature leur convenaient mieux que l’inverse. L’idée d’un emprunt immobilier sur des dizaines d’années ne les enchantaient pas non plus. Ils voulaient une petite maison respectueuse de l’environnement, peu coûteuse. Et surtout ils veulent pouvoir déménager avec leur maison sur remorque.

Quelques mois après le départ de leur chantier, l’extérieur tout en bois est presque terminé. Ils sont en train d’aménager l’intérieur, et il leur reste toute la plomberie à installer. Dès janvier 2021, ils pourront installer leur Tiny House sur un terrain acquis près d’Alençon.

Crédit photo : Steffi et Guillaume / The Normand dream (Facebook)

Leur beau projet est donc en passe de devenir réalité ! Quant au VAN qui les accompagne dans leurs voyages, ils comptent bien le garder et pouvoir tout quitter du jour au lendemain si l’appel de la Nature se fait sentir… Mais avec leur tiny house cette fois-ci ! En attendant, vous pouvez suivre leurs aventures en van sur leur page Facebook.