Sécheresse : a-t-on le droit d’utiliser son puits en cas de restriction d’eau ?

Depuis quelques mois déjà, et alors que nous ne sommes qu’au mois de mai, nous entendons parler de sécheresse. Certains départements français sont même déjà en alerte « crise », soit le plus haut niveau d’alerte existant. Le réchauffement climatique continue son chemin, et inonde le sud de la France d’un soleil éclatant depuis des semaines. Pas ou trop peu de pluie pour irriguer les cultures, qui se retrouvent menacées par le manque cruel d’eau. Certains arboriculteurs se voient même contraints d’abattre leurs arbres fruitiers, puisqu’ils ne sont plus irrigués. Une catastrophe économique annoncée ! Et si vous possédez un puits dans votre jardin, seriez-vous concerné par les niveaux de restriction d’usage de l’eau ? On vous explique tout !

Quels sont les différents niveaux d’alerte sécheresse ?

Le ministère de la Transition Écologique a classé la sécheresse selon quatre niveaux de gravité :

Vigilance (1) : encourager les particuliers et les professionnels à adopter une approche consciente de la consommation d’eau, en les sensibilisant à l’importance de préserver cette ressource précieuse, sans imposer de restrictions strictes.

Alerte (2) : mise en place de mesures visant à réduire tous les prélèvements d'eau et à interdire les activités ayant un impact sur les milieux aquatiques, telles que des restrictions concernant l'arrosage, le remplissage et la vidange des piscines, le lavage des véhicules et l'irrigation des cultures.

Alerte renforcée (3 ) : mise en place de mesures strictes visant à réduire tous les prélèvements d'eau et à interdire les activités ayant un impact sur les milieux aquatiques, avec des restrictions renforcées au sujet de l'arrosage, le remplissage et la vidange des piscines, le lavage des véhicules et l'irrigation des cultures.

Crise (4) : cette mesure est mise en place afin de garantir la préservation des utilisations essentielles. Ce qui implique l'interdiction totale ou partielle des prélèvements d'eau pour l'agriculture, de nombreux usages domestiques et des espaces publics.

Vous pouvez retrouver la situation de chaque département concernant la sécheresse sur cette carte, mise à jour en temps réel.

Pourrait-on utiliser l’eau d’un puits en cas d’alerte sécheresse ?

Comme souvent en France, disons que la loi qui s’applique n’est pas la même pour tous, et qu’elle diffère en fonction des départements. D’ailleurs, quand le journal Ouest-France pose la question au ministère de la Transition Écologique, voici ce qu’il explique : l’usage de l’eau provenant des puits peut être soumis à des restrictions, car les puits puisent eux-mêmes dans des ressources souterraines qui pourraient être affectées par la sécheresse. Pour obtenir ces informations, il est recommandé de consulter les mairies et les arrêtés locaux applicables.

En d’autres termes, cela signifie que l’autorisation de pomper l’eau d’un puits relève de l’autorité du préfet de chaque département. Sachez tout de même que les puits sont assimilés à un prélèvement d’eaux souterraines. Aussi, même s’ils pompent dans des veines d’eaux pluviales, ils sont soumis à restriction en cas de sécheresse. Pour le savoir, il conviendra donc de vous adresser directement aux autorités compétentes : votre mairie ou votre préfecture.

Quels sont les départements en alerte sécheresse ?

Alors que nous ne sommes que début mai, certains départements* ont déjà atteint le dernier seuil d’alerte, la crise. C’est le cas de certains bassins situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le Gard ou encore les Pyrénées-Orientales. Pour les départements en alerte renforcée, donc de niveau 3, on peut notamment citer les Yvelines, l’Ain, la Drôme, l’Isère ou encore l’Oise. Attention, les départements concernés ne le sont pas dans leur globalité. Seuls certains bassins versants sont affectés par les sécheresses. Pour le savoir, vous n’avez d’autres choix que de consulter votre mairie ou votre préfecture.

*Cette liste, établie au 9 mai 2023, est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques.